Primul scandal în guvernul lui Rishi Sunak, după doar o zi de mandat. Noul premier britanic este deja criticat

Guvernul noului premier britanic Rishi Sunak și-a început mandatul cu primul scandal: ministrul de Interne din cabinetul lui Liz Truss, care demisionase pentru că încălcase codul de conduită de securitate al executivului, a fost repus în funcție la doar o săptămână de la plecare. Decizia Suellei Braverman a dus la prăbușirea rapidă a puterii lui Truss.

Suella Braverman și-a dat demisia în 19 octombrie, publicând atunci scrisoarea de demisie în care o critica deschis pe șefa ei și îi cerea, voalat, plecarea din fruntea guvernului britanic. Ministrul de Interne a susținut că își asumă greșeala de a fi încălcat codul de conduită al executivului, după ce a trimis mesaje de serviciu de pe o adresă de email personală. Criticiile la adresa lui Liz Truss au precizat plecarea de la conducerea guvernului britanic.

„Imediat cum mi-am realizat greșeala, am raportat-o rapid pe toate canalele oficiale și l-am informat pe secretarul de cabinet. Ca ministru de Interne, trebuie să respect cele mai înalte standarde, iar demisia mea este lucrul corect în acest caz. Guvernarea se bazează pe faptul că oamenii își acceptă responsabilitatea pentru greșelile lor. Să ne prefacem că nu am greșit și să mergem înainte de parcă toată lumea nu a văzut că am greșit, sperând că totul va fi bine în mod magic, nu reprezintă seriozitate în politică. Am făcut o greșeală, accept responsabilitatea pentru ea și demisionez”, a spus Braverman în scrisoarea adresată lui Liz Truss.