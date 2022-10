Criza politică se amplifică în Marea Britanie. Ministrul de Interne și-a dat demisia

Ministrul de Interne al Marii Britanii, Suella Braverman, a anunţat, miercuri, că a demisionat din funcție, confirmând relatări apărute mai devreme în presă. Oficialul şi-a motivat plecarea prin faptul că a trimis un document oficial folosind mesageria sa personală, o „încălcare tehnică” a regulilor guvernului. Totodată, ea a criticat cabinetul lui Liz Truss, spunând că nu s-a ținut de „angajamentele cheie care au fost promise alegătorilor”.

Potrivit The Guardian, Suella Braverman pleacă la cererea noului ministru de Finanţe, Jeremy Hunt. Aceeaşi publicaţie britanică susține că portofoliul internelor ar putea fi preluat de fostul ministru al Transporturilor, Grant Shapps. Iar The Sun relatează că șefa MAI a fost, de fapt, demisă de Liz Truss.

„Imediat cum mi-am realizat greșeala, am raportat-o rapid pe toate canalele oficiale și l-am informat pe secretarul de cabinet. Ca ministru de Interne, trebuie să respect cele mai înalte standarde, iar demisia mea este lucrul corect în acest caz. Guvernarea se bazează pe faptul că oamenii își acceptă responsabilitatea pentru greșelile lor. Să ne prefacem că nu am greșit și să mergem înainte de parcă toată lumea nu a văzut că am greșit, sperând că totul va fi bine în mod magic nu reprezintă seriozitate în politică. Am făcut o greșeală, accept responsabilitatea pentru ea și demisionez”, a relatat Braverman în scrisoarea adresată lui Liz Truss.