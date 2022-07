Primul lucru pe care trebuie să îl faci când ajungi într-o cameră de hotel. Micile detalii pe care românii nu le știu

Tuturor ne place să călătorim, iar atunci când o facem, suntem destul de atenți ce anume rezervăm când vine vorba despre o cameră de hotel. Cu toate acestea, există un detaliu pe care nu-l băgăm de seamă și care este destul de important atunci când alegi locul unde să dormi pe perioada vacanței.

Când plănuim o vacanță vrem mereu să ne asigurăm că facem totul ca la carte, iar multe sfaturi vin din partea persoanelor care se ocupă de anumite industrii de lux precum mâncarea, vinul, moda, mașinile și imobiliarele, bazate pe experiențele lor.

Unul dintre aceștia este designerul Karim Rashid care este cunoscut pentru sticlele de apă Bobble sau coșul de gunoi din plastic Garbo. În ceea ce privește următoarele sale proiecte, cel care urmează a fi lansat curând este reprezenta de o nouă sticlă de vin pentru Stratus Vineyards.

El își descrie stilul drept „minimalism senzual” și își numește produsele „blobjects”. Dragostea lui pentru roz și alb apare nu numai în acele produse, ci și în propria garderobă, care constă aproape exclusiv din alb, roz și câteva haine galbene strălucitoare. Cel mai recent proiect al său include noua firmă integrată de arhitectură și design, Kurv.

Ce trebuie să verifici prima dată la o cameră de hotel

Acesta adună aproximativ 400.000 de mile aeriene în fiecare an și are câteva milioane de mile stocate pentru fiecare alianță aeriană. De asemenea, aproximativ 180 de nopți din an și le petrece în timp ce se află în hotelurile lumii.

Acesta oferă câteva hack-uri despre vacanțe. Un exemplu în acest sens este despre cum să îți faci propria cafea într-un avion. Așa cum povestește designerul pentru Bloomberg, America deține o reputație slabă în ceea ce privește calitatea cafelei la bordul aeronavelor.

Karim Rashid afirmă că poarte mereu cu el cafea organică sub formă de praf pentru o singură porție, fiind vorba despre cafea liofilizată, instant. Astfel, acest primește o ceașcă de apă fierbinte din partea echipajului de cabină în care dizvolă respecitva cafea.

Un alt truc este acela de a verifica aplicația Bandsintown pentru a vedea ce trupe cântă în timp ce se află într-unul dintre orașele în care se află la acel moment.

”Când ajung într-un oraș, pot să-mi deschid telefonul și să știu cine cântă în acea noapte, locația și distanța de la hotel și să cumpăr bilete din aplicație. Am văzut câteva concerte uimitoare la Berlin (Pink Floyd), Stockholm (XX), Londra (The Killers), Kiev (Disclosure), Milano (GusGus), Moscova (Tesla Boy), Belgrad (Air), Düsseldorf (Kraftwerk) , și așa mai departe”, povestește acesta.

Un alt lucru foarte important pe care să îl verific atunci când te cazezi este funcționalitatea încuietorilor, așa cum am menționat într-un material anterior. Foarte mulți turiști afirmă că întâmpină situații neplăcute în timp ce se află în camerele de hotel, de aceea, înainte de a te instala într-o cameră, ar trebui să verifici încuietorile ușilor camerei.