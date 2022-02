Care este primul lucru pe care trebuie să îl faci atunci când intri în camera de hotel. Deși nu te-ai fi gândit la importanța acestui aspect, însă poveștile mai multor turiști au făcut ca detaliul să conteze. Turiștii au povestit experiențe neplăcute pe care le-au trăit la hotel, astfel că au învățat o lecție importantă. Iată despre ce este vorba!

Primul lucru pe care trebuie să îl faci când intri în camera de hotel. Atenție mare!

Primul lucru pe care trebuie să îl faci atunci când intri în camera de hotel este să verifici funcționalitatea încuietorilor. Mai mulți turiști au mărturisit experiențe neplăcute pe care le-au trăit într-un hotel și au ajuns la concluzia că nu este bine să te instalezi într-o cameră fără a verifica înainte ușile camerei de hotel.

Majoritatea hotelurilor are cartele electronice pe care turiștii le utilizează ca să deschidă ușile camerei, astfel că oricine are o cheie alocată camerei poate să o folosească pentru a pătrunde înăuntru. Un utilizator Reddit a deschis pe platformă discuția despre importanța verificării ușilor de hotel, înainte ca turiștii să despacheteze lucrurile, potrivit The Sun.

„Înainte de a vă instala, asigurați-vă că ușa are un dispozitiv de blocare funcțional pe care îl puteți utiliza din interior și dacă dispozitivul este rupt sau nu există sau dacă încuietoarea este în stare generală proastă, cereți o altă cameră. Costurile unei camere de hotel ar trebui să includă acest nivel de bază de securitate”, a spus utilizatorul, venind apoi comentarii ale turiștilor care au întâmpinat experiențe neplăcute.

Experiențele neplăcute la hotel, cauzate de încuietorile proaste

Astfel, mai multe persoane și-au descris experiențele neplăcute care au fost cauzate de încuietorile proaste sau chiar de lipsa unui opritor care să nu le permit oamenilor să pătrundă în cameră pe baza cartelei electronice.

O alta a spus că nu avea acest tip de încuietoare de interior și că în acel hotel erau chei normale, nu cartele electronice, motiv pentru care a avut parte de „surprize„.

„Am stat odată într-un hotel și aveau chei fizice pentru camere. Într-o dimineață o femeie mi-a descuiat ușa, a făcut un pas, m-a văzut și a fugit țipând. Așa am aflat că acele chei deschideau toate ușile din hotel și că femeia era cazată în camera de lângă și evident a făcut o confuzie”, a povestit un bărbat.

O altă persoană a scris:

„Mama și tatăl meu au fost repartizați într-o cameră. Când au deschis ușa (cu cheia), un alt turist făcea duș (crezând că ușa era încuiată”, a spus tânărul.

Așadar, dacă te cazezi la hotel, ai grijă să verifici și tu înainte încuietorile ușilor camerelor de hotel.