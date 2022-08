Primarul Kievului, amenințat de biroul lui Zelenski. Motivul disputei dintre Vitali Klitschko și liderul ucrainean

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că a fost amenințat cu privarea de cetățenie din partea biroului președintelui Ucrainei.

Motivul a fost o scrisoare deschisă adresată președintelui Volodimir Zelenski, cu o cerere de returnare a cetățeniei șefului sediului central al apărării teritoriale din regiunea Dnipro, Gennady Korban.

Klitschko a fost unul dintre cei care au semnat această scrisoare.

Într-un interviu acordat ziarului ucrainean Babel, primarul Kievului a declarat că autoritățile țării consideră că acesta are cetățenie germană.

El însuși neagă acest lucru.

„După ce am semnat scrisoarea, am avut o conversație cu o aluzie: „Ești atât de proactiv, încă nu ți-am luat cetățenia germană”. Am spus: „Voi fi foarte surprins dacă îmi vor arăta și îmi vor lua pașaportul german”, a povestit el dialogul. Cu cine anume a avut loc conversația, nu a precizat.