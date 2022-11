Prima țară care se mută în Metavers, pentru că dispare în realitate: ce planuri are prima națiune digitală din lume

Națiunea insulară din Pacificul Tuvalu se îndreaptă către metavers, pentru a-și păstra cultura. Însăși existența sa este amenințată de schimbările climatice.

Cu temperaturile globale estimate să crească cu până la 2,8 grade Celsius până la sfârșitul secolului, națiunea insulară Tuvalu spune că nu are de ales decât să construiască o versiune digitală a sa. Astfel, recent, Simon Kofe, ministrul de Externe al țării, a declarat la summit-ul COP27 privind clima că Tuvalu va căuta să intre în metavers, pentru a-și păstra cultura și istoria, pe fondul creșterii nivelului mării, scrie Reuters.

„Pe măsură ce pământul nostru dispare, nu avem de ales decât să devenim prima națiune digitală din lume. Pământul nostru, oceanul nostru, cultura noastră sunt cele mai prețioase bunuri ale poporului nostru. Și pentru a-i proteja pe cetățeni de vătămări, indiferent de ce se întâmplă în lumea fizică, îi vom muta în cloud”, a spus Kofe.

La summitul COP26 de anul trecut, Kofe s-a adresat conferinței stând până la genunchi în apa de mare pentru a evidenția amenințarea existențială pe care o reprezintă schimbările climatice pentru națiunile insulare precum Tuvalu. În ultima sa adresare, metaversul este încadrat ca o potențială casă pentru toate țările, dacă nu există un efort global pentru a aborda problema.

„Numai efortul global poate asigura că Tuvalu nu se mută permanent online și nu va dispărea pentru totdeauna din planul fizic”, a spus el. „Fără o conștiință globală și un angajament global față de bunăstarea noastră comună, este posibil să găsim în curând că restul lumii ni se alătură online, pe măsură ce pământurile lor dispar”.

Ca referință, Tuvalu este un arhipelag format din nouă insule situate între Australia și Hawaii. Acesta găzduiește aproximativ 12.000 de oameni. Oamenii de știință climatologici anticipează că întreaga țară va fi sub apă până la sfârșitul secolului al XXI-lea.

Pentru a atinge obiectivul de 1,5C propus de Acordul de la Paris și pentru a evita rezultate semnificativ mai proaste în materie de climă, lumea are la dispoziție opt ani pentru a reduce emisiile globale anuale cu încă 45%, în comparație cu proiecțiile bazate pe politicile actuale. Pentru a limita creșterea temperaturilor la sub 2 C, este necesară o reducere suplimentară de 30% a emisiilor.