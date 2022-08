Presa de la Kremlin, amenințare nucleară: „Două rachete vor fi lansate spre SUA și Marea Britanie”

Un invitat al unei televiziuni rusești a lansat cea mai recentă amenințare nucleară în presa controlată de Kremlin, afirmând că ar putea fi lansate rachete asupra SUA și a Marii Britanii.

Comentariul a fost făcut în timp ce soarta centralei nucleare din Zaporojie era discutată în ediția de luni a emisiunii Vremya Pokazhet de pe Primul Canal al Rusiei.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) este din ce în ce mai alarmată de acțiunile militare la instalația situată la aproximativ 140 de mile nord-est de orașul port Mariupol, ocupat de Rusia.

Aceasta a avertizat că bombardarea centralei creează un „risc real de dezastru nuclear”, în condițiile în care Rusia și Ucraina se acuză reciproc de bombardarea instalației.

Videoclipul a fost postat pe Twitter de Francis Scarr de la BBC Monitoring, care a scris: „pentru aceia dintre voi care sunt poate îngrijorați de absența amenințărilor recente cu rachete nucleare la televiziunea de stat rusă, astăzi a apărut una nouă”.

For those of you perhaps concerned about the absence of recent nuclear missile threats on Russian state TV, there was a new one today

Yuri Kot says Russia should launch one missile at Washington and a second at London if anything happens to the Zaporizhzhya nuclear power plant

