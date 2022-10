Preluarea Twitter de către Elon Musk începe cu concedieri: ce a declarat miliardarul

Elon Musk a devenit proprietarul Twitter joi și a concediat imediat directori de top și și-a expus modul în care își va atinge ambițiile înalte pe care le-a conturat pentru influenta platformă de socializare.

Musk i-a concediat imediat pe şeful Parag Agrawal şi pe alţi doi directori, directorul financiar Ned Segal şi directorul juridic Vijaya Gadde, conform unor surse anonime de la Washington. Agrawal și Segal au fost escortați din sediul Twitter din San Francisco după încheierea înțelegerii, scrie Reuters.

„The bird is freed” („Pasărea este eliberată”), a scris el pe Twitter, făcând referire la logo-ul păsării de la Twitter. Dorința mogulului este de a vedea compania să aibă cât mai puține limite în ceea ce privește conținutul care poate fi postat.

the bird is freed

Mai mult, excentricul miliardar a mai făcut o scenă care a ajuns imediat în social media. Elon Musk a postat pe Twitter un clip video cu el intrând în sediul Twitter din San Francisco, cărând o chiuvetă de bucătărie, un lucru absolut „normal” pentru excentricul miliardar, de atfel.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022