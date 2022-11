Povestea unui sfârșit neanunțat: cum a aflat Carmen Movileanu că TVR i-a „arhivat” cariera

Dacă obișnuiai să te uiți frecvent la televizor, pe la începutul anilor 1990, în mod evident numele crainicei Carmen Movileanu ar trebui să însemne ceva pentru tine.

Ea a fost una dintre cele mai iubite prezentatoare de televiziune, preluând „ștafeta” de la nume grele din industria de televiziune, precum Sanda Țăranu sau chiar Cristiana Bota.

De-a lungul carierei sale, Carmen Movileanu a activat pe economic, dar și pe știință, fiind, de asemenea, una dintre cele mai iubite voci ale emblematicei emisiuni Teleenciclopedia.

Carmen Movileanu, una dintre vocile de aur ale Televiziunii Naționale

Așa cum menționam anterior, nu ai cum să nu-ți amintești de Carmen Movileanu, dar și de vocea sa suavă. Mai mult, ea a fost considerată una dintre cele mai frumoase crainice de la noi, din toate timpurile.

De altfel, „pe sticlă” nu intra chiar oricine, selecția fiind una riguroasă. În mod absolut intuitiv, Carmen Movileanu avea exact ce îi trebuia pentru această meserie, activând pe acest post ani de zile, până într-o zi – însă despre asta vom vorbi un pic mai târziu.

Dincolo de Teleenciclopedia, ea este, de asemenea, cunoscută pentru producția emisiunii „Ieri, astăzi și mâine”, în cadrul căreia prezenta Corina Dănilă, un alt nume „greu” din televiziunea românească.

A intrat în televiziune la vârsta de 20 de ani, iar această meserie i-a devenit prima dragoste.

„Eu, fiind din interior știam ce înseamnă crainic. Care sunt cerințele, rigorile, programul și, sincer, nu credeam că-mi va fi atât de ușor. Dar îi știam pe oamenii din emisie, ei mă știau pe mine de la lecturile Teleenciclopediei, pe care, nu de puține ori, le făcusem în direct, chiar din studioul crainicelor.

La prima apariție m-a prezentat Sanda Țăranu și, după două anunțuri, pe care le-am făcut împreună, m-a lăsat singură. Mi-a urmărit toate aparițiile timp de o lună. Mă suna în fiecare seară și-mi spunea ce trebuie corectat”, povestea, la un moment dat, Carmen Movileanu.

La vârsta de 62 de ani iubita crainică a ieșit, inevitabil, la pensie, dar a rămas o perioadă colaboratoare pentru Teleenciclopedia. Între timp, ea s-a văzut pusă în postura de a avea grijă de mama sa, după decesul tatălui, ceea ce nu i-ar mai fi lăsat timp pentru prea multe activități suplimentare.

Cariera i s-a sfârșit brusc

Cu toate că, în 2018, ieșea la pensie, ea a rămas în relații de bun augur cu foștii săi colegi și colaboratori, dar asta nu a fost, se pare, suficient, întrucât cariera i s-a sfârșit brusc.

„M-am dus în studioul de emisie și acolo am constatat că, pe desfășurătorul zilei, nu mai figura niciun anunț de crainică. Am crezut că era o eroare, așa că am sunat la Stoica Meteleanu, «tăticul» crainicelor, și-am întrebat unde sunt anunțurile. Iar el mi-a răspuns: «Am văzut și eu că lipsesc, am sunat la Programe și mi s-a spus că, de azi, crainicele nu mai există pentru Televiziunea Română»”, a povestit Carmen Movileanu.

Cel mai recent, Carmen Movileanu a avut parte de o apariție la TVR 1, în seria de documentare 2X65, realizate de Televiziunea Română, împreună cu Comisia Națională a României pentru UNESCO.

Cât privește viața personală a fostei prezentatoare tv, ea avea să mărturisească faptul că s-a simțit obligată moral să pună capăt căsătoriei cu Bogdan Movileanu, fost director de imagine. În ciuda fineții acestuia, peste viciul băuturii nu s-a putut trece.

Chiar și așa, fosta crainică are numai cuvinte de laudă, atunci când vine vorba despre fostul său soț. „Nu era niciodată agresiv, violent, era sensibil, un artist în adevăratul sens al cuvântului, l-a iubit și l-a stimat toata lumea, dar din nefericire, nimeni nu l-a putut ajuta să iasă din starea aceea”, mărturisea aceasta despre Bogdan Movileanu.