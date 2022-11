Mariana Zaharescu a fost cea mai suavă și iubită voce a României: patimile „elementului dușmănos” de la Teleenciclopedia

Cine nu își amintește, oare, de Teleecinciclopedia, emisiunea de la TVR, de sâmbătă seară, care ne ținea lipiți de ecranele televizoarelor cu tub?

Dincolo de culisele emisiunii se afla vocea suavă a Marianei Zaharescu, femeie care ne-a făcut, fără dar și poate, copilăria mai frumoasă. Atât de melodios suna vocea dumneaei încât somnul era cu atât mai dulce, imediat după încheierea emisiunii.

Mariana Zaharescu, vocea de aur a Teleenciclopediei

Se poate spune că, alături de Dinu Ianculescu, Florian Pittiș, Alexandru Marinescu, Adela Mărculescu, Petru Mărgineanu, Lucia Mureșan, Irina Petrescu, Silviu Stănculescu, Ion Caramitru, Traian Stănescu, doamna Zaharescu a reușit să crească generații întregi de copii și, deopotrivă, să le stârnească acestora curiozitatea spre știință și cultură.

Emisiunea poate fi urmărită chiar și în zilele noastre, pe TVR, sâmbăta, de la ora 18:30, iar acum obișnuiește să preia documentare realizate de BBC. Din nefericire, nu se poate spune că mai are succesul de odinioară, de vreme ce acum avem internet și preferăm, mai degrabă, să ne căutăm singuri materialele la care ne uităm.

Totuși, acum ani de zile, nu exista internet, așadar Teleenciclopedia era singura sursă din care puteam afla diverse informații utile oricărui om care prețuiește cultura generală bine pusă la punct.

Mariana Zaharescu s-a născut în 1932 și a plecat dintre noi în 2019, lăsând un mare gol în inimile generațiilor anterioare. A fost considerară una dintre cele mai frumoase crainice de televiziune și, în paralel, îi bucura cu vocea ei și pe ascultătorii de radio. Și-a făcut debutul la Televiziunea Națională în 1956.

„Am participat la concurs si l-am câştigat. Cred că am fost aleasă datorită tinereţii mele şi a vocii pe care o am. Nu o luaţi ca pe o lipsă de modestie, însă am fost numită Vocea de aur. Teleenciclopedia a fost şi este o emisiune foarte iubită de oameni. Este adevărat ca nu mai are aceeaşi afluenţă de telespectatori, dar este încă urmărită“, declara, cu ani în urmă, Mariana Zaharescu pentru Jurnalul.ro.

Suferințele celei mai iubite crainice: victimă colaterală a sistemului de tristă amintire

Cu toate că, în acea perioadă, crainicii de televiziune erau considerați a fi privilegiați, nimic mai departe de adevăr în anumite cazuri. Persoanele publice nu erau scutite de neplăceri și nici de mostrele de incorectitudine ale unui regim autoritar care își dorea să controleze absolut orice, de cele mai multe ori prin teroare.

Lesne de înțeles că și Mariana Zaharescu a avut parte de propria poveste nefericită în comunism. Întrucât sora acesteia se căsătorise cu un cetățean italian, Mariana Zaharescu a intrat rapid pe lista neagră a Securității, fiind considerată „element dușmănos”.

Așadar, a fost scoasă de pe post temporar, din cauza faptului că era ruda cui nu trebuie. Iată încă o demonstrație, dacă mai era nevoie: regimul comunist prefera intimidarea fără frontiere, în detrimentul corectitudinii, aplicând neoficial „păcatele străbunilor”.

Dincolo de asta, iubita crainică de televiziune pare să fi avut și alte necazuri, chiar dacă de mai mică amploare. „Odată, cand eram de serviciu, citeam programul unui concert. La un moment dat, reflectorul din fața mea a explodat. M-am speriat foarte tare, ba chiar am crezut că a tras cineva în mine. Nu era așa, dar tot îmi tremurau picioarele. Problema era că ramasesem fără lumină. Din fericire, o colegă de la tehnic a venit repede și mi-a ținut o lanternă pentru a putea citi în continuare programul”, relata Mariana Zaharescu.

Și, pentru că viața este formată și din întâmplări amuzante, ea avea să-și amintească, de asemenea, următoarele: „Mă oprea lumea pe strada și-mi pipăia părul pentru a se asigura că e natural. Îl aveam foarte ondulat și lor li se părea că este perucă. Apoi, erau foarte curioși pentru a vedea cum am picioarele. La tv nu apăream decât de la bust în sus, așa că mă analizau amanunțit. Și, apropo de asta, o fetiță de vreo cinci ani m-a întrebat: Doamnă, vă văd la televizor. Dar nu-mi dau seama unde vă țineți picioarele. M-am uitat și în spatele televizorului și tot nu le-am văzut”, povestea nostalgic fosta crainică tv și prezentatoare a îndrăgitei emisiuni Teleenciclopedia, Mariana Zaharescu.