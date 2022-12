Povestea tulburătoare a două surori care nu au vorbit cu alte persoane timp de mulți ani. Au ajuns la spitalul de psihiatrie la 19 ani

Povestea tulburătoare a două surori gemene care nu au vorbit cu nimeni decât ele însele timp de mai mulți ani a fost ecranizată. Pelicula a fost lansată în cinema în data de 9 decembrie.

June și Jennifer Gibbons s-au născut în aprilie 1963 și au crescut în Haverfordwest, Pembrokeshire.

Au fost duse la Spitalul Broadmoor, un spital de boli mintale de înaltă securitate, când aveau 19 ani, înainte ca Jennifer să moară la vârsta de 30 de ani.

Marjorie Wallace, producătorul executiv al filmului, le-a descris drept scriitoare geniale, cu un mare simț al umorului. Ani de zile, ele au vorbit doar una cu cealaltă și, în adolescență, au comis o varietate de infracțiuni, inclusiv vandalism, furturi și incendiere, ducând la instituționalizarea lor pe termen nelimitat.

Aceste acțiuni le-au schimbat viețile făcându-le să petreacă 11 ani la Broadmoor. Marjorie Wallace, jurnalist de investigație și fondatoare a organizației caritabile de sănătate mintală SANE, a petrecut mult timp cu surorile de-a lungul anilor și încă menține o relație strânsă cu June.

În 1993, surorile urmau să fie transferate într-o altă locație, dar Jennifer a murit pe parcursul mutării. Deși cauza morții ei nu a fost niciodată realizată oficial, Wallace a spus că ea și June credeau că Jennifer „s-a sacrificat pentru ca June să fie cu adevărat eliberată”.

Marjorie Wallace este producătorul executiv al noului film „The Silent Twins”, care se bazează pe propria ei carte cu același nume, publicată inițial în 1986.

„Nu am părăsit niciodată povestea, pentru că le-am întâlnit pe June și pe Jennifer când aveau 18 ani și de atunci am rămas alături de ele. Într-un fel, povestea lor a fost povestea mea. Am avut viețile împletite timp de 40 de ani.”, a povestit Marjorie Wallace pentru BBC.