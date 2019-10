Netflix lansează Marriage Story despre drama unui divorț

După ce ea a făcut valuri în Avengers și el în Star Wars, Scarlett Johansson și Adam Driver și-au unit forțele actoricești în Marriage Story.

Noah Baumbach este unul dintre cei mai talentați regizori din generația mai tânără. A făcut inițial valuri printre amatorii de filme independente cu Frances Ha și The Squid and the Whale. Cel din urmă a fost și nominalizat la Oscar.

În 2017, a început o colaborare cu Netflix prin intermediul producției The Meyerowitz Stories (New and Selected), cu o distribuție de invidiat formată din Adam Sandler, Dustin Hoffman, Ben Stiller și Emma Thompson.

În 2019, colaborarea dintre regizorul și scenaristul Noah Baumbach și Netflix continuă cu Marriage Story, un alt lung metraj care va ajunge în cinematografe, înainte să poposească pe platforma de streaming, la fel ca The Irisihman.

Marriage Story este o materializare a talentului actorices deosebit de care dau dovadă Adam Driver și Scarlett Johansson într-o poveste dramatică despre divorț. Premiera peliculei s-a desfășurat la festivalul cinematografic de la Veneția, iar primele review-uri au fost foarte pozitive.

Între timp, toți cei care au avut ocazia să interacționeze cu producția au fost foarte încântați, iar asta se vede și pe agregatorul Rotten Tomatoes, care afișează un rating de 98 pentru noul film.

Pe lângă cei doi din rolurile principale, distribuția mai are câteva nume impresionante în spate, precum Laura Dern, Alan Alda, Merritt Wever, Julie Hagerty și Ray Liotta. Marriage Story este o cronică a ruinării unei căsnicii dintre actrița Nicole interpretată de Johansson și regizorul de teatru Charlie (Adam Driver).

Divorțul dintre cei doi ia o turnură agresivă în momentul în care intră în discuție custodia copilui lor, Henry (Azhy Robertson). Din prima lui Baumbach, care a scris și regizor producția, noul său film este cel mai personal proiect de până acum. Nu este exclus să facă valuri la premiile Oscar, peste câteva luni.