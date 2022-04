Posibilă întâlnire între Vladimir Putin și Zelenski. Liderul rus acceptă să participe la summitul G20

Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a fost invitat la summitul G20, la care va participa și Vladimir Putin. Președintele indonezian Joko Widodo spune că ambii lideri au fost invitați, sugerând că s-a ajuns la un compromis, în ciuda presiunilor de a interzice Rusia. Potrivit acestuia, șeful statului rus a răspuns apelului de a fi prezent la întâlnirea forului din luna noiembrie, pe insula indoneziană Bali.

Vladimir Putin și Volodimir Zelenski s-ar putea înfrunta la summitul G20 de anul acesta din Bali, după ce președintele Ucrainei a dezvăluit că a fost invitat de liderul indonezian Joko Widodo. Indonezia s-a trezit prinsă între ciocan și nicovală după ce și-a asumat președinția forumului economic global în acest an, în timp ce liderii occidentali au făcut presiuni pentru expulzarea Rusiei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost solicitat să meargă la summitul G20 din noiembrie, la care va participa omologul său rus, Vladimir Putin, potrivit liderului indonezian Joko Widodo.

Putin a confirmat, printr-un apel telefonic cu Widodo, că va participa la summitul de pe insula Bali. Rusia este membră a G20, nu și Ucraina. Zelenski a scris pe Twitter că este „recunoscător” pentru invitație, dar nu a precizat dacă va merge în Indonezia. De asemenea, Joko nu a menționat G20 într-o postare proprie pe internet, spunând doar că „a reiterat sprijinul Indoneziei pentru ca negocierile de pace să aibă succes” și că Jakarta este „gata să ofere asistență umanitară”.

Had talks with President 🇮🇩 @jokowi. Thanked for the support of 🇺🇦 sovereignty and territorial integrity, in particular for a clear position in the UN. Food security issues were discussed. Appreciate inviting me to the @g20org summit

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 27, 2022