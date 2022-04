PNL își alege președintele în cadrul Congresului extraordinar. Există un singur candidat

La Palatul Parlamentului din Capitală are loc, duminică, Congresul extraordinar al Partidului Naţional Liberal. Politicienii își aleg președintele după demisia lui Florin Cîțu de la șefia partidului. Singurul candidat la fotoliul Brătienilor este prim-ministrul României, Nicolae Ciucă.

Premierul Ciucă a putut să-și depună candidatura la şefia PNL după ce Biroul Executiv al liberalilor a dat o derogare de la statutul partidului privind vechimea. Astfel, orice membru al partidului poate candida la funcţia de preşedinte dacă are o vechime de cel puţin cinci ani. Dat fiind faptul că Ciucă nu avea nici doi ani în PNL, el fiind înscris în partid în octombrie 2020, politicianul a putut candida pentru șefia PNL.

„Am decis să îmi depun moţiunea de candidatură pentru funcţia de preşedinte al PNL. Am decis să îmi asum această responsabilitate după o discuţie pe care am avut-o cu colegii şi în urma analizei pe care am făcut-o asupra întregii situaţii politice. (…) PNL este cel mai mare partid de dreapta, are cei buni primari din ţară şi poate ajunge primul partid din România”, a explicat Nicolae Ciucă după depunerea candidaturii.

„Trăim într-o situaţie geopolitică deosebit de gravă, iar pentru noi cel mai important obiectiv este să guvernăm ţara. Sunt convins că după această activitate aleşii locali, liderii filialelor judeţene, se vor întoarce acasă şi se vor preocupa de tot ce înseamnă administrarea comunelor, oraşelor, iar aici, cu miniştrii, ne vom ocupa de administrarea ţării. Cetăţenii aşteaptă soluţii, măsuri, fără gâlceavă şi aceste discordii care apar în spaţiul public. Important e să avem stabilitatea necesară să putem guverna ţara”, a mai spus premierul României.