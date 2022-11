PlayStation VR2 a primit o dată de lansare: prețul enorm pentru realitatea virtuală

Acesta este mai mult decât prețul unui PS5.

Sony a dezvăluit în sfârșit când va lansa căștile sale de realitate virtuală de nouă generație și cât vor costa – prețul este mult mai mare decât se așteptau mulți oameni.

Playstation VR2 va fi disponibil pe 22 februarie și va costa 550 USD. Acesta este mai mult decât prețul unei PlayStation 5, hardware-ul de bază de care vei avea nevoie pentru a utiliza setul cu cască, chiar și după ce Sony a crescut costul consolei în multe țări. Oamenii din Europa vor trebui să plătească 600 de euro pentru PS VR2, iar cei din Marea Britanie vor trebui să plătească 530 de lire sterline.

PS VR2 vine cu controlere Sense și căști stereo. Un pachet cu jocul Horizon Call of the Mountain va ajunge la 600 USD. Între timp, o stație de încărcare pentru controlere costă 50 USD în plus.

Pentru cei cu buzunare suficient de adânci, precomenzile vor începe pe 15 noiembrie. La început, oamenii din SUA, Marea Britanie, Franța, Germania, Belgia, Țările de Jos și Luxemburg vor putea precomanda doar de pe PlayStation direct. Cei din alte țări vor putea bloca o precomandă de la diverși retaileri.

Cel mai recent hardware VR de la Sony are o rezoluție de afișare de 2000 x 2040 pixeli pentru fiecare ochi, suport 4K HDR, un câmp vizual de 110 de grade și rate de reîmprospătare de până la 120 Hz. Acesta va suporta sunetul 3D și urmărirea ochilor, în timp ce controlerele Sense împrumută feedback haptic și declanșatoare adaptive de la DualSense.

Prețul este premium

Prețul PS VR2 este doar cel mai recent exemplu de șoc cu autocolante de la PlayStation. Când va sosi în ianuarie, controlerul premium DualSense Edge pentru PS5 va costa 200 de dolari.

Între timp, Sony a anunțat încă 11 titluri care vor veni pe PS VR2. Printre acestea se numără un nou joc din seria de groază The Dark Pictures de la Supermassive, intitulat Switchback VR, și o nouă intrare în populara franciză de împușcături la persoana întâi a lui Smilegate, Crossfire. De asemenea, sunt în curs de dezvoltare o versiune VR a Cities: Skylines, un nou joc Hello Neighbor, Jurassic World Aftermath Collection și Pistol Whip VR.

S-a confirmat anterior că no Man’s Sky, Among US VR, Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, Star Wars: Tales From The Galaxy’s Edge și Resident Evil Village vor fi disponibile și pe PS VR2. Sony spune că vor fi peste 20 de jocuri disponibile la lansare.

Cu toate acestea, jocurile PS VR nu sunt compatibile cu cele mai recente căști. Din motive tehnice, dezvoltatorii vor trebui să-și actualizeze jocurile pentru a le face să funcționeze pe noua platformă. Asta înseamnă că nu numai că setul cu cască PS VR2 este în sine scump, dar poate fi necesar să plătești mai mult pentru a avea jocuri de jucat pe el.