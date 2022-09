PlayStation lansează propriul său Assassin’s Creed: când apare Rise of the Ronin

Rise of the Ronin include dueluri cu samurai, cârlige de grappling și costume cu aripi.

Rise of the Ronin este cel de-al doilea joc de acțiune al Team Ninja în curs de dezvoltare — Wo Long: Fallen Dynasty va veni și el în curând — și are loc în Japonia secolului al XIX-lea, aproape de sfârșitul perioadei Tokugawa.

În „RPG-ul de acțiune în lume deschisă axat pe luptă”, joci ca un samurai la sfârșitul secolului al XIX-lea într-o „epocă de haos” pentru Japonia, potrivit unei postări pe blog care a apărut după dezvăluirea trailerului, în timpul streamului Sony State of Play.

„Japonia se confruntă cu cele mai întunecate vremuri, în timp ce se luptă cu conducătorii săi opresivi și cu bolile mortale, în timp ce influența occidentală pătrunde pe măsură ce războiul civil continuă să dezvolte între shogunatul Tokugawa și facțiunile anti-shogunat”, se arată în postarea directorului și președintelui Team Ninja Fumihiko. Yasuda.

Inspirație din istorie

Acesta este un joc de la Team Ninja, creatorul jocurilor Nioh inspirate de seria Dark Souls. Duelurile unu-la-unu ale lui Rise of the Ronin seamănă mai mult cu Sekiro decât Dark Souls, dar camera mărită îl încadrează aproape ca un joc de luptă.

Yasuda spune că Team Ninja vrea să înfățișeze „cele mai întunecate și mai urâte capitole” din perioada Bakumatsu din istoria japoneză, capitole despre care crede că „mulți se vor sfii”.

„Personajele pe care le vei întâlni toate au propriul lor brand de dreptate și motive”, a scris el, „și indiferent dacă ești alături sau împotriva lor… fiecare decizie pe care o vei lua va conta”.

Rise of the Ronin este un joc „exclusivă consolei PlayStation 5”, ceea ce înseamnă că probabil va veni și pe PC. Urmează să lanseze în 2024, în același an în care Ubisoft plănuiește să lanseze numele de cod Red.