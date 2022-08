Cea mai nouă promoție PlayStation: ce jocuri super ieftine poți cumpăra

Jocurile din francizele Assassin’s Creed și Call of Duty și multe altele vor fi reduse până pe 30 august.

PlayStation Store a început una dintre promoțiile sale rotative „Games Under”, care va include sute de titluri și se va desfășura până pe 30 august. De această dată, PlayStation concentrează promoția pe obținerea „Games Under 20” în loc de valoarea de referință de 15 USD pe care a folosit-o ocazional în trecut, dar magazinul oferă și reduceri simultane, așa că sigur vei găsi o ofertă bună undeva.

Câteva titluri și prețuri notabile din promoția Games Under includ:

Assassin’s Creed Odyssey: Deluxe Edition — $19.99 de la $79.99

Bayonetta — $9.99 de la $24.99

BioShock: The Collection — $9.99 de la $49.99

Borderlands: Game of the Year Edition — $9.89 de la $29.99

Call of Duty: Modern Warfare Remastered — $19.99 de la $39.99

Catherine: Full Body — $9.99 de la $39.99

Devil May Cry 4 Special Edition — $7.49 de la $24.99

Diablo III: Eternal Collection — $19.79 de la $59.99

Dragon Age: Inquisition Deluxe Edition — $6.99 de la $19.99

Far Cry 4 — $6.59 de la $19.99

Heavy Rain — $11.99 de la $29.99

L.A. Noire — $19.99 de la $39.99

Mega Man Legacy Collection — $5.99 de la 14.99

Metro 2033 Redux — $3.99 de la$19.99

Outlast — $1.99 de la $19.99

Ratchet & Clank — $9.99 de la $19.99

Spiritfarer — $9.89 de la $29.99

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy — $19.99 de la $49.99

Until Dawn — $9.99 de la $19.99

Untitled Goose Game — $9.99 de la $19.99

Warhammer Vermintide: The Ultimate Edition — $4.99 de la $49.99

Poți vedea lista completă de jocuri cu reducere pe blogul PlayStation. Dar promoția Game Under nu va impresiona toți jucătorii în mod egal – cei cu PlayStation Plus Extra au deja acces complet sau chiar mai bine, reduceri sporite pentru anumite titluri, cum ar fi The Last Guardian.

În plus, unele titluri cu prețuri de bază pentru autocolante pentru toată lumea deja sub 20 USD (cum ar fi The Last Guardian) sunt listate ca parte a promoției, deși din punct de vedere tehnic nu sunt.

Totuși, aștept cu nerăbdare să cumpăr exemplare Outlast în valoare de 12 USD în loc de prânzul meu obișnuit.