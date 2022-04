Pinterest introduce politici stricte: ce nu vei mai putea face pe platformă

Pinterest are o istorie importantă de a interzice conținutul pe care îl consideră dăunător înaintea altor platforme online, iar această abordare se extinde acum și asupra problemelor legate de schimbările climatice.

Rețeaua socială lansează o politică care interzice dezinformarea climatică, inclusiv negarea schimbărilor climatice, afirmațiile false despre soluții la schimbările climatice, denaturarea datelor științifice și declarațiile false „dăunătoare”, privind dezastrele naturale și alte condiții meteorologice extreme. Probabil că acest conținut va dispărea, dacă contrazice consensul științific bine susținut, cu alte cuvinte, conform Engadget.

Pinterest interzice dezinformarea asupra încălzirii globale

O actualizare a regulilor de reclame Pinterest interzice, de asemenea, „în mod explicit” materialele de marketing care promovează dezinformarea privind schimbările climatice și teoriile conspirației. Politicile au fost construite cu ajutorul unor grupuri de experți care includ Climate Disinformation Coalition și Conscious Advertising Network.

Compania susține că este prima platformă majoră de internet cu politici „clar definite” care exclud afirmațiile false privind schimbările climatice atât pentru conținut, cât și pentru reclame. Este adevărat, cel puțin într-o oarecare măsură. Facebook etichetează, în principal, dezinformarea și își reduce răspândirea dezinformării, în timp ce Twitter și-a propus să sancționeze falsurile în timpul COP26, dar nu a reușit să le interzică. Între timp, YouTube nu îi lasă pe cei care neagă schimbările climatice să monetizeze videoclipuri.

În acest context, momentul este potrivit. Un raport recent lansat al ONU arată că lumea are trei ani pentru a nivela emisiile de dioxid de carbon, dacă vrem să evităm catastrofele ecologice, și că aceste emisii trebuie să scadă cu un sfert până în 2030. Pinterest nu își bazează politicile mai stricte pe acel raport, dar împărtășește în mod clar opinia conform căreia o poziție publică unificată, bazată pe informații corecte, este necesară pentru a limita încălzirea globală.

Schimbarea este o urmare a ceea ce spune Pinterest că a fost o creștere a căutărilor utilizatorilor pentru subiecte legate de sustenabilitate și mediu. În ultimul an, căutările pentru „sfaturi zero deșeuri” au crescut de șase ori, „idei de reciclare a hainelor” au crescut de patru ori și căutările pentru „decor pentru casă reciclate” au crescut cu 95%, în timp ce căutările pentru „stil de viață zero deșeuri” au crescut cu 64%.