Piața auto din România, cea mai nouă dovadă a sărăcirii populației: scădere de 22,5% și este doar începutul

Piața auto din România ilustrează cea mai recentă dovadă a faptului că românii fie au sărăcit brusc, fie au devenit semnificativ mai precauți când vine vorba de investiții semnificative. Nu de alta, dar vin vremuri grele.

Per ansamblu, primele opt luni din acest an au ilustrat o situație mai optimistă decât în urmă cu un an, vorbim de o creștere de 5,2% pentru aceeași perioadă. Pe de altă parte, doar în luna august 2022, scăderea a fost de 22,5%, comparativ cu aceeași perioadă de anul trecut, conform analizei publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).

Piața de mașini din România, într-o situație dificilă

„După evoluţia importantă a primelor luni, august 2022 vine cu o scădere de 22,5% a înmatriculărilor de autovehicule faţă de anul precedent, scădere înregistrată după 5 luni de creştere de la începutul acestui an. Dacă ne raportăm la anii anteriori, luna august 2022 este în creştere cu 10,9% faţă de perioada similară din anul 2020 şi cu 47,4% în scădere faţă de august 2019 (…)”, menţionează sursa citată de Agerpres.

Aceeași analiză APIA atrage atenția asupra unui clasament interesant legat de mărcile de mașini pe care le preferă românii, după primele 8 luni ale acestui an, pornind de la înmatriculări. Clasamentul arată în felul următor: Dacia – cu 24.412 de unităţi, urmată de Ford (8.198), Toyota (7.243), Renault (6.634), Hyundai (6.607), Volkswagen (5.884), Skoda (5.508), Mercedes Benz (4.699), Peugeot (2.832) şi Kia (1.982).

În ceea ce privește tipurile de autoturisme pentru care optează conaționalii noștrii, SUV-urile sunt pe prima poziție, cu o cotă de piață de 44,5%, în creștere cu 0,7% față de 2021. Pe locurile doi și trei, sunt autoturismele de clasă C – 26% și clasă B – 17,5%. Vizavi de preferințele românilor pentru motorizări, nu mai puțin de 65,7% merg pe benzină, în creștere cu 3,3% față de acum un an. Motoarele diesel au înregistrat o scădere de 33% în aceeași perioadă pentru o cotă de piață de 13,6%.

Dincolo de motorizările tradiționale, autoturismele „electrificate”, respectiv cele electrice (100% şi hibride-plugin), precum şi cele full hybrid (care dispun şi de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă), au ajuns să deţină, după opt luni din 2022, o cotă de piaţă de 20,6%, care depăşeşte cu 7% şi 5.773 de unităţi cota deţinută de motoarele diesel. Autoturismele full electrice deţin o cotă de 7,8% din piaţă, în perioada analizată, faţă de anul 2021 când reprezentau doar 2%.

„Ca şi în anul 2021, când, deşi s-a înregistrat o scădere a achiziţiilor de autoturisme în general, cele „verzi” au performat, în anul 2022, achiziţiile din această categorie aproape s-au dublat (+89,3%) comparativ cu perioada similară a anului trecut. În acest context, este de remarcat creşterea importantă a autoturismelor 100% Electrice (+309,8%) şi a celor plug-in hybrid (+59,6%)”, notează APIA.

Pe zona de electrice, clasamentul este următorul, pe piața din România: Dacia Spring, cu 3.526 unităţi, Tesla Model (3.340 unităţi), Volkswagen e-UP! (332), Hyundai Kona (299) şi Renault Zoe (179). Pe partea de plug-in hybrid: Ford Kuga – cu 271 unităţi (+129,7%), Renault Captur (181 de unităţi, -5,7%), Mercedes Benz GLE (172 de unităţi, +72%), Hyundai Tucson (152 de unităţi, +72,7%) şi Mercedes Benz GLC (150 de unităţi, +22%). În materie de hibride fără încărcare externă, românii își cumpără cel mai mult – Toyota Corolla – cu 1.704 de unităţi (+13,1% faţă de 2021), apoi Toyota C-HR – cu 1.390 de unităţi (+5,9%) şi Toyota RAV4 – cu 1.129 de unităţi (+15,9%).