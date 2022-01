Philips vrea să domine piața și anul acesta: cu ce îți “fură ochii” în 2022

Philips tocmai a anunțat noile sale produse pentru anul 2022.

Noul OLED807 de la Philips este primul care adoptă noul panou OLED EX, mai luminos și folosește, de asemenea, cea mai recentă suită de procesare a imaginii P5 AI din a șasea generație.

Acesta vine în dimensiuni de 48, 55, 65 și 77 de inch, de asemenea dispune de noul panou EX și beneficiază și de cea mai recentă suită de procesare a imaginii prin procesorull AI P5 din a 6-a generație, tehnologie Ambilight îmbunătățită, compatibilitate IMAX îmbunătățită și îmbunătățiri pentru jocuri.

Chipsetul de procesare AI P5 de a 6-a generație include o versiune îmbunătățită a funcției de inteligență ambientală a lui P5, care folosește senzorul de lumină al televizorului pentru a monitoriza condițiile de iluminare ale mediului de vizionare, astfel încât luminozitatea, gama și culoarea să poată fi ajustate continuu în timp real pentru optimizarea conținutului afișat. Acest proces funcționează indiferent de tipul de conținut și poate gestiona în mod egal sursele HDR10+, Dolby Vision și SDR.

O nouă versiune a modului de film automat AI extinde numărul de moduri de imagine inteligente de la două la șapte inițiale atunci când este detectat conținutul filmului, oferind spectatorului mai mult control asupra modului în care ar dori să arate experiența filmului – aceste opțiuni includ în continuare modul Filmmaker .

Specificații tehnice

O premieră pentru anul 2022 este adăugarea suportului IMAX Enhanced, ceea ce înseamnă că tehnologia IMAX Digital Media Remastering va fi prezentată în cel mai bun format posibil.

OLED807 dispune de o versiune îmbunătățită a sistemului Ambilight de la Philips, care va fi implementată pe modelele mini LED ale companiei și pentru restul gamei 2022. Cel mai recent Ambilight oferă detalii de culoare sporite.

Compatibilitatea HDMI 2.1 include suportul e-ARC și VRR pentru 4K până la 120 Hz la o lățime de bandă completă de 48 Gbps (4:4:4, 12 biți), plus modurile Auto Game și Auto-Low-Latency. Mai mult, noua Game Bar oferă acces rapid și control asupra setărilor pentru imagine, sunet și genul jocului și vine FreeSync Premium și suportul G-SYNC.

Gama completă de formate HDR, inclusiv Dolby Vision, HLG, HDR10 și HDR10+ și HDR10+ adaptive, rămâne în vigoare, la fel ca tehnologia unică anti-ardere a televizorului Philips OLED, care utilizează o funcție avansată de detectare a logo-ului.

Din punct de vedere al sunetului, 807 dispune de un sistem de sunet 2.1 de 70 W îmbunătățit, de înaltă calitate și mai puternic, cu un inel triplu dedicat, un driver de bas orientat spre spate și care este susținut de patru radiatoare pasive.

Sarcinile inteligente sunt gestionate de cel mai recent sistem de operare Android 11 TV, atât cu Asistentul Google încorporat – prin apăsare pentru a vorbi pe telecomandă – cât și compatibilitate cu Alexa.

Este inclusă o telecomandă premium cu finisaj metalizat argintiu și taste iluminate din spate pentru o operare ușoară în condiții de lumină scăzută.

Seria One Performance 8807

Pentru cei care își doresc un televizor de înaltă calitate, cu caracteristici complete, dar care nu doresc neapărat să fie expuși la tot jargonul tehnic asociat televizoarelor de ultimă generație, Philips a creat seria The One Performance Series TV.

Noul 8807 4K DLED este întruchiparea din 2022 a acestui concept și combină un panou LCD WCG, 120 Hz cu motorul de procesare a imaginii P5 din a 5-a generație și este disponibil în dimensiuni de ecran de 43, 50, 55, 65 și 75 de inch.

Design-ul este minimalist cu o ramă argintie subțire pe părțile laterale și pe partea superioară pentru a permite o conexiune mai directă la sistemul îmbunătățit Ambilight pe trei fețe, în timp ce dimensiunile mai mari ale ecranului trec de la un suport central subțire, înclinat, la picioare argintii.

8807 adoptă multe caracteristici de la modelele superioare, cum ar fi OLED807, inclusiv: compatibilitate HLG, Dolby Vision și HDR10+, suport Dolby Atmos, Suport VRR pentru 4K până la 120 Hz la o lățime de bandă completă de 48 Gbps, noua funcție de Game Bar și AMD FreeSync Premium.

The One vine și într-o versiune cu un panou de 60 Hz.

În 2022, conceptul The One se extinde dincolo de televizor, odată cu introducerea noii bare de sunet Philips The One B8507 3.1 Dolby Atmos cu mai multe funcții, care se potrivește cu designul televizorului 8807 și se poate împerechea cu difuzoare și subwoofere wireless pentru o experiență captivantă pe canale 5.1.

Aceste produse urmează să fie disponibile și în România începând cu această vară.