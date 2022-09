Pensii mărite pe principiul „pentru unii mumă, pentru restul ciumă”: încă o palmă dată pe obrazul pensionarilor

Se pare că unii lideri politici de la noi din țară promit pensionarilor venituri majorate, pensii mai generoase și mai mulți bani lună de lună, dar par să înțeleagă greșit principiul echității.

Mai precis, facem referire la recentele declarații făcute de liderul social-democraților, Marcel Ciolacu. Oficialul spune că majorarea pensiilor trebuie să plece de la ideea aplicării unei creșteri de 10% tuturor beneficiarilor.

E drept că fiecare pensionar are cu siguranță propriile sale nevoi, probleme și cheltuieli, dar 10% aplicat unei pensii de 1.000 de lei înseamnă o creștere care nu permite beneficiarului nici măcar să mănânce câteva zile, pe când la o pensie deja de 10.000 de lei, o astfel de majorare înseamnă încă o pensie în plus.

Tocmai de aceea, principiul aplicării unui procent fix tuturor pensiilor ar trebui să fie poate mai atent analizat și să se urmărească în ce măsură el aduce echitate în sistemul public de pensii din România.

”Am spus, nu e prima oară, trebuie să plecăm de la 10% categoric. Când mărim pensiile, mărim la toată lumea, şi cei care au pensii mai mici, şi cei care au pensii mai mari. Părerea mea e că trebuie găsită calea… cum am găsit când am intrat la guvernare acel program pe care le-am lucrat împreună cu doamna Olguţa Vasilescu, în care la anumite zone, la peste trei milioane şi jumătate de pensionari am venit şi cu acele ajutoare pe o perioadă, mai ales perioada de iarnă, şi se vede cât de bine au venit”, a declarat Marcel Ciolacu, joi seară.