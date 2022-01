Pe ce mai sparg oamenii banii, în pandemie: produse de lux, dar la mâna a doua

Chiar dacă ne confruntăm, de aproape doi ani, cu această criză sanitară, dar și cu instabilitate pe piețe financiare globale și cele ale muncii, oamenii nu și-au pierdut apetitul pentru produsele de lux. Din contră!

Se pare că, indiferent de cât de dificile sunt timpurile pe care le trăim, oamenii nu renunță la achizițiile făcute de plăcere, care nu au nicio legătură cu necesitatea de zi cu zi.

Așa se facă că asistăm la o creștere importantă a tranzacțiilor pe piața produselor de lux, deși trebuie notat faptul că ne referim la piața de second hand.

Se cumpără tot mai multe produse de lux la mâna a doua

De ce să dai banii pe un produs de lux nou, când îl poți obține la mâna a doua, la un preț mult mai accesibil. Aceasta pare să fie devina a tot mai mulți oameni, care se îngrămădesc să facă astfel de achiziții, chiar și în această perioadă marcată de incertitudini și provocări, pe toate planurile existențiale.

Așa se face că piaţa produselor de lux second-hand nu încetează să crească, ajungând în 2020 la aproape 28 de miliarde de euro la scară mondială.

Se pare că vânzările de articole de lux (marochinărie, modă, orologerie, bijuterii, parfumuri şi cosmetice) noi se situează între 250 şi 295 de miliarde de euro pe an, potrivit Bain & Company.

Dinamismul sectorului produselor de lux second a stârnit şi interesul marilor magazine. Astfel, în luna octombrie 2020, Collector Square îşi deschide un spaţiu în cadrul celebrelor magazine pariziene Bon Marché Rive Gauche iar în luna septembrie a acestui an Galeriile Lafayette, un alt nume important din Paris, au deschis un spaţiu de 500 de metri pătraţi dedicat luxului second hand. Câteva zile mai târziu şi celebrele magazine Printemps au deschis un etaj întreg dedicat produselor de lux second-hand, unde pot fi regăsite chiar şi piese semnate de marii creatori de modă.