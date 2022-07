Pe ce mai cheltuie oamenii bani, deși se vaită că viața e grea: adevărul e că nu știm să ne abținem

În plină criză inflaționistă globală, oamenii nu se abțin de la cheltuieli online.

În prima jumătate a anului, utilizatorii globali de internet au cheltuit suma uriașă de 65 de miliarde de dolari în App Store și Google Play, arată un raport preliminar al celor de la Sensor Tower.

Nu ne uităm la bani când vine vorba de TikTok

TikTok este pe val, în privința banilor cheltuiți de internauți. Este aplicația care are cele mai multe încasări, la nivel global, atât în App Store, cât și în Google Play.

Conform raportului citat, consumatorii vor fi cheltuit peste 920 de milioane de dolari în TikTok în prima jumătate a anului, în creștere cu 74% în comparație cu perioada de anul trecut.

Per ansamblul primelor șase luni din anul curent, pe celebra platformă s-au cheltuit nu mai puțin de 1,7 miliarde de dolari.

Locul al doilea este ocupat de YouTube, cu 693,6 milioane de dolari, iar podiumul este completat de Google One, cu 614 milioane de dolari cheltuiți de utilizatori.

Nici când vine vorba despre jocuri online, oamenii nu se uită la bani. Gamerii au scos din buzunar, în primele șase luni, peste 41 miliarde de dolari pe jocuri. Deși suma este uriașă, se înregistrează totuși o scădere față de perioada similară din 2021, când s-au cheltuit cu 6,6% mai puțini bani.

”Similar factorilor care afectează aplicațiile care nu sunt jocuri, cheltuielile pentru jocuri mobile au fost afectate atât de normalizarea după valul din timpul pandemiei, cât și de perturbarile economice din întreaga lume”, notează analiștii de la Sensor Tower.

Cele mai apreciate și vândute jocuri la nivelul întregii lumi au fost, în prima jumătate a acestui an, Honor of Kings și PUBG Mobile, dezvoltate de Tencent, inclusiv varianta chineză Game for Peace/Peacekeeper Elite. Foarte bine s-a vândut și Genshin Impact de la MiHoYo, care ocupă a treia poziție în ierarhie, dar vânzări mai au avut și Candy Crush Saga și Roblox.