Patronii români, „terminați” de criza forței de muncă: firmele sunt la un pas de colaps

Mediul privat românesc se confruntă cu probleme deosebit de mari, din cauza deficitului de personal.

Criza forței de muncă reprezintă cea mai mare provocare pentru firmele românești, iar patronii nu mai știu ce să facă pentru a atrage personal care să ocupe locurile de muncă vacante. E vorba despre sute de mii de joburi, disponibile în toată țara, care acoperă toate domeniile de activitate.

O soluție va veni, însă din plan legislativ. Autoritățile de la București vor permite și anul viitor ca muncitorii străini să intre pe piața muncii din România și să diminueze criza de personal.

100.000 de lucrători străini vor intra pe piața muncii din țara noastră, în 2023!

Chiar dacă cifra pare interesantă, firmele nu sunt încântate, fiindcă deficitul de forță de muncă e cel puțin dublu! Practic, ar fi nevoie de mult mai mulți muncitori.

Domeniile foarte greu încercate din această perspectivă sunt diverse, însă situații foarte dificile regăsim în Construcții, Transporturi și HoReCa.

Cea mai dificilă situație e în Construcții, dar mari probleme au și firmele din HoReCa

Dacă ne referim strict la Construcții, de exemplu, datele de la FPSC indică faptul că aproximativ 700.000 de conaționali de-ai noștri muncesc pe șantierele din străinătate, în timp ce în țară ar fi nevoie de sute de mii de muncitori, pe lângă cei cca. 300.000 aflați deja în câmpul muncii. Lipsa de personal aduce probleme pentru întreg sectorul, o firmă nu se poate dezvolta fără lucrători, proiectele nu pot fi duse la îndeplinire etc.

„Din partea breslei noastre se aşteaptă mult, se doreşte mult, dar pentru sectorul de construcţii se face foarte puţin, din păcate. Suntem constructori şi ştim bine cât de greu ne-a fost în ultimii 30 de ani să ţinem stindardul sus şi să supravieţuim într-o furtună generală în care, în construcţii, ştiţi bine, lucrurile se vedeau numai din unghiul acela în care se vede ce este murdar, urât, greu. (…). România este făcută de generaţii întregi de constructori care au muncit şi au vorbit mai puţin decât alţii.

Dar au muncit (…) Noi nu ne-am permis să stăm acasă şi nici să simţim această apăsare a pandemiei, să amânăm activităţi. A trebuit să lucrăm, aşteptările erau extrem de mari, şi am lucrat. S-a văzut rezultatul: am fost, alături de IT, motorul principal al economiei, nu numai în România, ci în toată lumea. (…) Criza materialelor de construcţii este o criză foarte mare, dar limitată în timp. Ea se va reglementa. Însă va reveni criza forţei de muncă şi va reveni mult mai acut, mult mai apăsat şi pentru o perioadă mult mai lungă.

Piaţa cere, însă tinerii, noua generaţie, nu vor să vină spre acest domeniu. Este un domeniu greu, nu este elegant ca alte domenii, dar dacă nici acum nu realizăm că este extrem de necesar în continuare (acest sector), să nu ne mirăm că nu lipsa banilor va face ca nici 25% din ceea ce ne propunem şi am putea să facem să nu ducem la bun sfârşit, ci lipsa forţei de muncă”, afirmă Cristian Erbaşu, preşedintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii (FPSC).