Patronii români sunt „îndrăgostiți” iremediabil de banii cash: sute de mii de firme evită să-ți deschidă cont la bancă

Se pare că o puternică parte a mediului privat românesc continuă să facă afaceri, în era digitalizării, fără măcar să aibă un cont deschis la bancă.

Mulți dintre oamenii de rând nu mai văd cum și-ar putea gestiona plățile, tranzacțiile și banii fără să aibă un cont bancar, cu atât mai greu e de înțeles cum se descurcă firmele într-o astfel de situație, dat fiind că pentru o persoană fizică managementul afacerii implică multe procese de ordin financiar, ce pot fi derulate cu mai mare dificultate cu bani cash.

Cu toate acestea, la nivelul întregii țări, avem sute de mii de firme care nu și-au deschis până acum un cont în bancă. Șeful ANAF, Lucian Heiuș, a făcut un calcul și a ajuns la concluzia că 1 din 4 firme românești n-a trecut pragul vreunei bănci pentru a-i deveni client.

Mai concret de atât, nu mai puțin de 300.000 de agenți economici își desfășoară activitatea de business fără un cont deschis la vreo bancă!

”Nu este greu astăzi să faci o declaraţie şi să o depui, nu este greu nici să faci o plată. În schimb, am constatat, făcând diverse analize, există undeva în jur de 300.000 de agenţi economici care nu au cont bancar. ANAF nu are nicio vină. Nu au cont bancar prin care să îşi ruleze plăţile, veniturile, lucrează numai prin numerar. Am fost la fel de surprins. Mai mult, o parte dintre ei sunt înregistraţi în scopuri de TVA. Totalul este 1,6 milioane. O firmă din patru din România nu are cont bancar”, a declarat Lucian Heiuş, la Digi24.