Patronii români o duc la fel de greu ca angajații de rând: cifrele care-ți vor schimba impresia despre oamenii de afaceri

În mentalul colectiv românesc este bine împământenită ideea conform căreia patronii sunt oameni prosperi, care nu ai nicio legătură cu nivelul de trai al omului de rând. Desigur că unii dintre ei au orizonturi mult mai extinse din punct de vedere financiar, însă mediul de business românesc, în ansamblul lui, nu e departe de nivelul angajatului de rând.

Cele mai recente date puse la dispoziție de către Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), arată faptul că actuala criză sanitară globală a adus provocări uriașe pentru oamenii de afaceri din țara noastră. Pentru mii de patroni, anul 2021 a fost anul liniei de finish, unde au pus lacătul pe ușile afacerilor lor.

Pentru mulți, problemele din 2021 au fost de netrecut. Din acest motiv, anul trecut, peste 13.000 de firme și-au suspendat activitatea. Vorbim despre o creștere cu 19,31% față de nivelul înregistrat în primul an al pandemiei.

Cele mai multe firme suspendate sunt din București

Bucureștiul, cea mai dezvoltată regiune a țării, a fost lider de clasament, cu 1.285 de suspendări, marcând, la rândul său, o creștere cu 13,12% față de 2020. Clasamentul a fost completat de Cluj, cu 683 firme suspendate (în creștere cu 4,12%), Bihor – 562 firme (+9,98%) și Constanța – 534 (+9,65%).

Cele mai mari creșteri ale numărului de suspendări s-au înregistrat în județele Ialomița (plus 95,24%), Mehedinți (plus 90,70%) și Gorj (plus 79,49%). La polul opus, unde am avut scăderi, regăsim doar trei exemple, respectiv Alba (minus 62,13%), Satu Mare (minus 3,47%) și Vaslui (minus 2,60%)

Totuși, avem și vești bune. Se pare că numărul cel mai redus de suspendări a fost înregistrat în județele Ialomița – 82 (în creștere cu 95,24% față de ianuarie-decembrie 2020), Alba – 89 (-62,13%) și Giurgiu – 110 (+39,24%).

În cele din urmă, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat anul trecut în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, respectiv 3.771 (+25,12%), alte activități de servicii – 1.445 suspendări (+26,75%) și în activități profesionale, științifice și tehnice, unde s-au consemnat 1.035 de suspendări (+14,75%).