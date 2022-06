Patronii români, mai săraci ca angajații: documentul care-ți va schimba percepția despre bogăția lor

În mentalul colectiv românesc este înrădăcinată ideea că patronii, fie ei lideri peste firme mai mici sau mai mari, înoată în bani. Indiferent de cât de vitrege sunt condițiile economice în general, ei o duc bine, cred cei mai mulți dintre români. Ei bine, dacă și tu ai această percepție, te înșeli amarnic! Adevărul este cu totul altul, mai ales în contextul actual.

Pe fondul dezechilibrelor macroeconomice și microeconomice din ultima perioadă, firmele românești au de suferit. Patronii au ajuns să fie îngropați în datorii, motiv pentru care tot mai multe societăți și PFA-uri (persoane fizice autorizate), ajung să intre în insolvență.

Pentru cei nefamiliarizați cu acest termen, notăm că actul normativ care reglementează procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență este Legea nr. 85/2014, iar, conform Termene.ro, această procedură poate fi cerută doar în anumite condiții (pentru datorii ce depășesc un anume prag valoric), iar procesul efectiv, pentru a fi unul echitabil pentru fiecare creditor, are loc sub administrarea unor practicieni în insolvență și sub controlul instanței de judecată.

„Insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile (…) insolvența debitorului se prezumă atunci când acesta, după 60 de zile de la scadență, nu a plătit datoria sa față de creditor; prezumția este relativă”, prevede legea.

Acum că lucrurile sunt clare, cele mai recente date publicate pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) vin să ne îngrijoreze.

Cât de greu o duc patronii români în această perioadă

Numărul societăţilor comerciale şi al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvenţă a crescut cu 8,12% în primele patru luni din 2022, spre deosebire de perioada similară din 2021.

2.171 de insolvenţe la nivel național avem pe această perioadă de referință.

Din nefericire, în București avem cele mai multe insolvențe, dar fenomenul e foarte răspândit și-n alte zone ale țării, precum Bihor, cu 202 de insolvenţe (plus 30,32%), Cluj – 140 (minus 15,66%) şi Timiş – 110 (plus 11,11%).

În schimb, ne spune ONRC, cele mai puţine insolvenţe s-au înregistrat în judeţele Harghita, respectiv 6, în creştere cu 20% faţă de aceeaşi perioadă din 2021, Covasna – 8 (minus 27,27%) şi Gorj – 9 (minus 47,06%).