Patronii români, ajutați de stat să iasă din iarnă: românii de rând s-ar putea simți „deranjați” de generozitatea statului pentru firme

Anul 2022 a adus presiuni financiare greu de suportat atât pentru populație, cât și pentru mediul privat. Doar că firmele ar putea primi, în curând, un ajutor nesperat din partea statului, chiar în prag de iarnă și-n plină criză energetică.

Știm cu toții faptul că firmele traversează o perioadă foarte dificilă. Pe lângă probleme cauzate de anii de pandemie și eterna criză a forței de muncă, anul 2022 a adus multiple crize ce macină bugetele, investițiile și pun patronii în situații dificile.

Avem numeroase insolvențe și cazuri de faliment, drept mărturie a vremurilor grele pe care firmele le suportă.

Din fericire, pentru mediul privat, s-ar putea să apară o salvare chiar din partea statului, exact când este nevoia mai mare, adică în prag de iarnă!

Conform celor mai recente declarații ale ministrului Economiei, Florin Spătaru, trebuie să ne gândim și la firme, mai ales că mediul economic nu e unul favorabil. Așa s-a ajuns la ideea de a lansa niște măsuri menite să sprijine antreprenorii, să nu intre în colaps în această perioadă, din cauza facturilor scumpe la energie.

Unii români de rând s-ar putea simți deranjați de această decizie, fiindcă în mentalul multora dintre conaționalii noștri se află ideea conform căreia patronii au bani și nu trebuie sprijiniți. Nu este deloc așa! Desigur că sunt multe companii ce au prosperat și-n vreme de criză, dar pentru IMM-uri nu este deloc ușor, cheltuielile crescându-le exponențial. Mediul privat are nevoie de sprijin deoarece o țară fără firme puternice, fără investitori străini, fără investiții în mediul privat nu mai are de unde să aducă bani la buget. Prin urmare, toți am putea avea de suferit, dacă statul nu întinde patronilor o mână de ajutor. Falimentul lor este și al nostru, pe termen lung!

Patronii, scoși pe neașteptate din criză

„Ţara noastră va avea o scădere a creşterii economice pentru că România are câteva avantaje competitive de care trebuie să ţinem cont. Mai mult decât atât, ştiţi că în primele şase luni de zile, nivelul investiţiilor străine în România a crescut cu 21% comparativ cu anul anterior.

Avem câteva instrumente financiare pe care le vom pune în funcţiune în perioada imediat următoare, inclusiv acea schemă de ajutor de stat pentru industria prelucrătoare, care este administrată de Ministerul Economiei şi prin investiţii vom reuşi să depăşim un astfel de moment.

Ce trebuie, însă, să facem, este să ne asigurăm că vom avea un preţ al energiei corect, astfel încât competitivitatea companiilor româneşti şi a produselor româneşti să rămână acolo unde trebuie”, a precizat Florin Spătaru.