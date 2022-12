„Părea să aibă brațe mici și un cap foarte ciudat”. Misterioasa descoperire de pe plajă a făcut înconjurul internetului

După săptămâni de speculații, a fost identificată o bestie marină care uimit mii de oameni pe internet. Mulți au susținut că „puiul de monstru din Loch Ness” a fost descoperit pe plajă.

Misterul unui monstru marin necunoscut până acum a fost în sfârșit rezolvat.

Acesta a eșuat pe plaja din Poole, Dorset, lăsând localnicii să speculeze cu privire la posibila identitate a bestiei.

Lindsay Freeman, care a făcut descoperirea, a declarat: „Mă plimbam pe plajă în acel moment. Mi-a atras atenția pentru că avea un aspect neobișnuit și era foarte mare. Nu mă puteam gândi la un animal care să aibă o coadă ca un rechin, dar și picioare ca o broască țestoasă. De asemenea, părea să aibă brațe mici și un cap foarte ciudat.”

Ea a spus că a plecat în căutarea altor opinii pentru a o ajuta să încerce să afle ce ar putea fi acel lucru ciudat.

Ea a adăugat: „Mi s-a părut foarte interesant și am vrut să aflu mai multe. Am trimis mai întâi un e-mail familiei mele și, când nu ne-am putut da seama ce era, m-a mâncat – am vrut să știu ce era. Trebuia să aibă o explicație.”

„A captat imaginația multor oameni”

În ciuda faptului că a găsit rămășițele în noiembrie, Lindsay a decis să posteze imaginile online săptămâna trecută.

În timp ce internetul nu i-a adus niciun răspuns satisfăcător, un expert a intervenit acum și ar putea avea răspunsul.

Rob Deaville, manager de proiect în cadrul Programului britanic de investigare a eșuărilor de cetacee, și-a exprimat părerea în această privință.

El a estimat că este vorba despre un tip de elasmobranhiac, o familie mai largă care include și rechinii.

„Nu sunt un expert în identificarea elasmobranchilor”, a spus el, „dar pentru ochiul meu neavizat, aceasta pare a fi rămășițele unei plătici sau ale unei pisici de mare. Se pare că există cleștișoare lângă coadă și ochi pe partea dorsală, în partea superioară a capului. Presupun că înotătoarele pectorale au fost îndepărtate și restul corpului a fost aruncat”, a spus el, potrivit Daily Star.

Lindsay a crezut că este un fel de rechin ciudat cu picioare.

„Prietenii și familia au ghicit că era o broască țestoasă fără carapace sau monstrul din Loch Ness. Nici unul dintre aceste răspunsuri nu părea satisfăcător. Online, au existat o mulțime de sugestii precum broască țestoasă, salamandră, șopârlă, monstru marin, monstru din Loch Ness. Odată ce am postat-o, am primit o avalanșă de răspunsuri amuzante și serioase – se pare că a captat imaginația multor oameni.”