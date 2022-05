Orașul iubit și vizitat de toți românii, o dezamăgire financiară pentru locuitori: salariile sunt problema

Cine nu iubește Brașovul? Orașul, de un farmec aparte, primește an de an numeroși vizitatori, atât din țară, cât și din străinătate, bucurându-se de o popularitate tot mai mare. Cu toate acestea, pentru lucrătorii de aici, Brașovul nu aduce satisfacții financiare prea mari. Salariile sunt sub media naționala cu sute bune de lei.

Potrivit datelor Salario, un angajat în Brașov câștigă, în medie, 3.500 de lei net pe lună. Vorbim despre un nivel sub media națională, stabilită de Institutul Național de Statistică (INS) la 3.937 de lei.

Cine câștigă aici cele mai mari salarii, dar și pe cele mai mici

Angajații din Brașov câștigă salarii ce sunt cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei net pe lună, arată aceleași date. Desigur, există domenii de activitate mult mai bine plătite. La acest capitol avem angajații din IT Software, unde media salarială e de 5.265 de lei net, angajații din Management, cu 5.200 de lei net și pe cei din Aeronautică, cu o medie salarială de 5.000 de lei net. Totuși, avem și salarii sub pragul de 4.000 de lei net. Aici regăsim următoarele domenii: Vânzări – în medie 2.500 de lei net, Educație/Training/Arte – în medie 2.500 de lei net, Secretariat – în medie 2.500 de lei net.

Pe lângă faptul că vorbim despre un nivel salarial mediu situat sub cel național, angajatorii de aici se confruntă și cu un deficit al forței de muncă, fenomen răspândit de altfel pe întreaga piață a muncii din România.