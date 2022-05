Luni dimineață au fost lansate în spațiul publice mai multe imagini cu operațiunile de salvare ale civililor care rămăseseră blocați în uzina Azovstal.

În scenele video se poate vedea cum militarii din Ucraina le oferă sprijinul civililor ca să poată ieși din ruinele oțelăriei. Aceștia s-au chinuit să urce pe un drum improvizat de autorități.

De altfel, la această operațiune au luat parte și Crucea Roșie și ONU. Zelenski dăduse asigurări încă din weekend că peste 100 de persoane se îndreaptă către zonă, iar azi vor ajunge la Zaporojie.

Primele mișcări au fost demarate însăpe 29 aprilie şi sunt controlate de Comitetul Internaţional al Crucii Roşii, Rusia şi Ucraina. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al ONU Saviano Abreu.

