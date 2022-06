Oamenii de știință au reinventat roata, la propriu: cum se rostogolește în sus

O echipă internațională de cercetători a creat un robot cu o „roata ciudată” care se poate rostogoli spontan pe o înclinație, o interpretare jucăușă și aparent care sfidează gravitația a mecanicii inspirate de biologie.

Cu toate acestea, invenția nu încalcă nicio lege a fizicii. Oscilațiile reglate fin ale fiecăruia dintre segmentele sale individuale îi permit să se împingă pe sol și chiar să învingă obstacole, în timp ce se îndepărtează de un deal, așa cum este detaliat într-o nouă pretipărire observată de Quanta Magazine. Așa că, deși este desigur foarte inteligent, nu este o mașină cu mișcare perpetuă.

Astfel, trucul roții este contraintuitiv. Este alcătuit din motoare individuale care sunt legate între ele pentru a forma structura sa rotundă, cu fiecare modul conectat la brațe din plastic încărcate cu bandă de cauciuc care sunt aranjate astfel încât să genereze cuplu opus – un aranjament instabil „nereciproc” care, în mod normal, nu ar permite roții să se miște deloc.

This robotic wheel can spontaneously roll uphill by wiggling. https://t.co/yD860kWd2k pic.twitter.com/u5MThObS9c

