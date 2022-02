Oamenii de știință au creat pești biohibrizi din celulele inimii umane: cum ajută la progresul medicinei

O echipă de oameni de știință de la Universitatea Harvard și Emory a creat cinci sute de pești „biohibrizi” care au cozile căptușite cu celule cardiace umane.

Scopul nu a fost acela de a crea “acvariul viitorului”, ci de a studia celulele inimii umane și ritmul bătăilor lor, relatează CNET.

Structurile minuscule au stat nesupravegheate o vreme într-un laborator. Dar apoi, spre bucuria oamenilor de știință, micul pește a prins viață.

„Practic, am depozitat aceste celule în incubatorul nostru și apoi am uitat complet de ele timp de două sau trei săptămâni”, a declarat Sung-Jin Park, fost bursier postdoctoral la Harvard și coautor al unui studiu despre acest proiect, publicat în Science. „Când am deschis incubatorul, toți peștii înotau singuri”.