Oamenii au coborât pentru prima dată în „Fântâna Iadului”. Ce au găsit acolo, localnicii se tem de gaura uriașă

Situată în valea cu același nume, Barhout Well are 30 de metri lățime și aproximativ 100 până la 250 de metri adâncime. Oamenii au coborât în ceea ce este numită „fântâna iadului” pentru prima dată. Află ce au descoperit aceștia în misteriosul loc.

Pe baza legendelor și poveștilor înfiorătoare, localnicii spun că această adâncime este doar o estimare, deoarece nimeni nu a mers la fund pentru a determina exact cât de adâncă este. Nici măcar oamenii de știință și cercetătorii din Yemen nu au reușit să ajungă la fundul fântânii, deoarece nivelul scăzut de oxigen și un miros ciudat din fântână i-a împins înapoi.

„Fântâna este foarte adâncă. Nu am mers niciodată la fundul fântânii pentru că există foarte puțin oxigen și nu există sistem de ventilație. Am cercetat zona și am coborât în fântână, am mers mai mult de 50-60 de metri și ne-am oprit. Am observat lucruri ciudate înăuntru. Am mirosit și noi ceva ciudat. A fost misterios.”, a declarat Salah Babhair, directorul Autorității pentru Studiul Geologic și Resurse Minerale Mahra.