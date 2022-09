O nouă eră în Marea Britanie. Charles a ajuns la Londra în calitate de rege și se va adresa națiunii

Dimineața de vineri a marcat începerea unei noi ere în Regatul Unit, după cei 70 de ani de domniei ai Reginei Elisabeta a II-a, care s-a stins din viață la vârsta de 96 de ani. Fiul său Charles este noul rege al țării și va transmite un mesaj națiunii pentru prima dată în această calitate.

Regele Charles al III-lea, care și-a petrecut o mare parte din cei 73 de ani pregătindu-se pentru acest rol, preia tronul într-o eră de incertitudine atât pentru țara sa, cât și pentru monarhie însăși. El este cel mai vârstnic monarh care urcă pe tronul britanic.

Regele a părăsit aeroportul internațional Aberdeen cu destinația Londra și după o oră de zbor a aterizat în capitala Marii Britanii. Prințul Charles ajunsese în Scoția, la Balmoral, în după-amiaza zilei de 8 septembrie pentru a fi alături de mama sa în ultimele clipe de viață.

