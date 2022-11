Noul sezon al serialului YOU are, oficial, o dată de lansare: când îl vezi pe Netflix

Sezonul cu numărul patru din YOU are o dată de premieră oficială pe Netflix, alta decât s-a anunțat anterior.

Sezonul 3 din YOU s-a încheiat cu o moarte șocantă care l-a determinat pe personajul intepretat de Penn Badgley să facă schimbări drastice în viața lui și să se mute.

La sfârșitul celui de-al treilea sezon, Joe ajunge la Paris pentru a o căuta pe Marienne (interpretată de Tati Gabriel).

Într-un anunț suprinzător pentru fani, Netflix a confirmat că sezonul al patrulea din YOU, partea 1, va debuta joi, 9 februarie.

Partea 2 va fi lansată o lună mai târziu, pe 9 martie. Practic, vorbim despre o schimbare față de planul de lansare anterior, care nota data de 10 februarie 2023.

Ce se va întâmpla în noul sezon din YOU

Se pare că, în următorul sezon, Joe va ajunge la Londra și va lua identitatea profesorului Jonathan Moore care devine obsedat, de această dată, de Kate (interpretată de Charlotte Richie). Alături de Kate, se întoarce, la rândul ei, și Marienne.

Din distribuția sezonului al patrulea vor face parte Tilly Keeper, Amy-Leigh Hickman, Ed Speleers, Niccy Lin, Aidan Cheng, Stephen Hagan, Ben Wiggins, Eve Austin, Ozioma Whenu, Dario Coates, Sean Pertwee, Brad Alexander, Alison Pargeter, Adam James și Lukas Gage.

Personajul interpretat de Penn Badgley nu numai că tinde să se îndrăgostească de o fată nouă, în fiecare sezon, dar are tendința de a face ravagii în viețile cunoștințelor, fiind capabil să comită crime cu foarte mare ușurință.

Totuși, trebuie să recunoaștem că această poveste trebuia să se încheie de mult timp, de vreme ce, de vreo două sezoane încoace, acțiunea pare un pic trasă de păr.

Rămâne de văzut dacă noul sezon va reuși să atragă atenția un pic mai mult, în sensul în care să existe un scenariu ceva mai bine pus la punct.

În mod evident, YOU ar fi trebuit să fie o miniserie, nicidecum un serial în toată regula, însă vorba americanului: „it is what it is”.