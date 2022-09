Noua taxă din România va aduce bani grei la stat: Guvernul și-a făcut deja calculele, bugetul se umple bine, lună de lună

Executivul de la București tocmai a instituit o nouă taxă în România, care vizează strict domeniul energetic, dar nu și consumatorii de rând.

Mai exact, este vorba despre o contribuţie la Fondul de Tranziţie Energetică, ce va fi suportată de producătorii, traderii şi furnizorii de energie electrică din țara noastră.

Noua taxă va fi plătită de la 1 septembrie, după cum arată textul proiectului de Ordonanţă pentru modificarea şi completarea OUG 27/2022, publicat de Ministerul Energiei.

Guvernul știe deja ce face cu banii, are socotelile făcute

Banii vor ajunge să acopere costurile pe care statul le suportă cu schemele de sprijin pentru plata facturilor. Aceste măsuri care reduc impactul economic de pe umerii consumatorilor sunt usturătoare pentru stat. Pe lună, se ridică la nu mai puțin de 1 miliard lei, conform cifrelor prezentate de ministrul Finanțelor, Adrian Câciu.

Amintim că, tot pe 1 septembrie, Ordonanța privind plafonarea și compensarea prețurilor din energie a fost adoptată de Guvern. Măsura se extinde astfel până la data de 31 august 2023. O modificare importantă din actul normativ prevede că plafonul până la care prețul energiei va fi compensat suportă o diminuare cu 15%. Practic, arată textul Ordonanței în cauză, plafonul scade de la 300 kWh la 255 kWh.

Șeful de la Palatul Victoria spune că modificările legislative din plan energetic sunt benefice și erau necesare, pentru a proteja consumatorii în această criză energetică de proporții internaționale.

„Practic, prin modificările pe care le vom aduce Ordonanţei de Guvern nr. 27, nu facem altceva decât să consolidăm şi să extindem măsurile de protecţie a populaţiei şi economiei de creşterile la preţul energiei şi gazelor naturale.

Odată ce va fi publicată în Monitorul Oficial, începând cu această zi, am extins şi perioada de valabilitate a acestei ordonanţe. Practic, am prelungit cu un an şi va fi valabilă până la data de 31 august 2023. Am avut în vedere să asigurăm protejarea populaţiei şi a economiei. Sunt 98% dintre gospodăriile care vor beneficia de această plafonare/ compensare la energie şi apreciem că astfel vor fi ferite de creşterile preţurilor la energie electrică şi gaze naturale.

Totodată, am considerat că este important să luăm măsuri pentru consolidarea resurselor alocate în acest sens şi de asemenea am luat măsuri pentru a ne asigura că piaţa internă are asigurată întreaga cantitate de gaze naturale şi, desigur, avem funcţionale toate sursele de producere a energiei electrice, astfel încât să putem să trecem cu bine iarna”, a spus premierul Nicolae Ciucă.