Este veste de ultimă oră despre creșterea pensiilor din România. Mulți pensionari vor fi dezamăgiți după anunțul făcut de premierul României. Ce a spus, de fapt, Nicolae Ciucă despre vestea mult așteptată de pensionari, vedeți în rândurile de mai jos.

Premierul României a dezamăgit pensionarii din România după ce a spus că procentul majorărilor pensiilor va depinde în mod clar de evoluţiile economice.

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat marți, la Constanța, despre propunerile PSD ca pensiile să crească cu 10%, iar salariul minim să se majoreze la 3.000 de lei, că o creștere a pensiilor si salariilor se va putea face doar „în funcție de evoluția colectărilor la buget”.

Știți foarte bine că în pachetele de sprijin de pînă acum am avut măsuri care au vizat cetățenii vulnerabili și pensionarii cu pensii sub 2.000 de lei. Am avut discuții cu partenerii sociali și am stabilit că în funcție de rectificarea bugetară vom majora și salariile și ne-am permis să asigurăm o pătrime din ce rămăsese neacordat. Acestea sunt măsurile pe care noi le-am discutat.

În funcție de evoluția colectărilor la buget și propunerile pe care le vom discuta, vom ajnge la o concluzie care se va concteriza într-o decizie”, a declarat premierul Nicolae Ciucă.