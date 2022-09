Nou studiu științific: oamenii generează un „câmp de oxidare” și schimbă chimia aerului din jurul lor. Ce înseamnă asta

Există tot felul de poluanți în aerul din jurul nostru. În aer liber, aceștia pot fi spălați prin ploaia care cade, iar oxidarea are loc după ce lumina ultravioletă de la Soare interacționează cu ozonul și vaporii de apă. Iată cum generează oamenii un câmp de oxidare.

După cum arată un nou studiu, există și o anumită oxidare în interiorul nostru: curățarea chimică care are loc prin acești radicali hidroxil (OH) – specii reactive de scurtă durată a căror sarcină este să oxideze alte molecule – are loc printr-o combinație de ozon care se scurge din exterior și din câmpurile de oxidare pe care le creăm în jurul nostru. În unele scenarii, nivelurile de radicali OH în interior sunt comparabile cu nivelurile în aer liber în timpul zilei, au descoperit oamenii de știință. Cu alte cuvinte, mergem, respirăm, suntem mașini cu reacție chimică, ceea ce are implicații pentru calitatea aerului și sănătatea umană.

Cum se generează acest câmp de oxidare

„Descoperirea că noi, oamenii, nu suntem doar o sursă de substanțe chimice reactive, dar suntem și capabili să transformăm aceste substanțe chimice noi înșine a fost foarte surprinzătoare pentru noi”, spune chimista atmosferică Nora Zannoni de la Institutul de Științe Atmosferice și Climă din Italia.

Echipa a efectuat experimente cu trei grupuri separate de patru persoane, într-o cameră specială cu climă controlată, cu diferite niveluri de ozon. S-au făcut înregistrări ale valorilor OH atât cu și fără ozon prezent, cât și înainte și după intrarea oamenilor în cameră. Astfel, printr-o combinație de modelare computațională a dinamicii fluidelor și măsurători reale ale aerului (care implică parțial tehnici de spectrometrie de masă), a devenit clar că radicalii OH erau prezenți, abundenți și se formează în jurul ființelor umane.

Oamenii de știință au descoperit că câmpurile noastre personale de oxidare sunt generate pe măsură ce ozonul reacționează la uleiurile și grăsimile de pe pielea noastră – în special la compusul nesaturat “squalen triterpenic” care reprezintă aproximativ 10% din lipidele care protejează pielea și o mențin suplă.