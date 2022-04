Noi explozii în Transnistria. Două antene de comunicații au fost distruse

Oficialii din regiunea separatistă moldovenească Transnistria au raportat, marți dimineață, mai multe explozii la Ministerul de Interne. Atacul cu grenade a avut loc în orașul Maiak din regiunea Grigoriopol. Exploziile ar fi deteriorat două antene de telecomunicații ce retransmiteau semnalul unor televiziuni și radiouri din Rusia.

Noi explozii s-au auzit în regiunea separatistă Transnistria

Prima explozie a avut loc la ora locală 6.40, iar cea de-a doua la 7.05, potrivit Ministerului de Interne din Tiraspol. Nu au fost înregistrate victime, dar ambele antene de mare putere au fost scoase din uz. La fața locului au ajuns imediat oamenii legii și serviciile de urgență. Polițiștii din Grigoriopol au izolat teritoriul centrului de radio și televiziune Mayak, iar angajații Ministerului Apărării au început să examineze zona. Începând cu ora 9:00, se știe că cele mai puternice două antene erau nefuncționale. Amândoua au transmis radioul Federației Ruse.

Ce au găsit autoritățile la fața locului

Informațiile preliminare arată că atacatorii au folosit un lansator de grenade antitanc de mână. Canalul de televiziune Pervi Pridnestrovski a citat martori care au spus că au auzit mai multe explozii. Canalul TVS a arătat o imagine cu un lansator de grenade abandonat la fața locului. Nimeni nu și-a revendicat încă responsabilitatea pentru incident.

Semnalul PRTC (Centrul de Radio și Televiziune Pridnestrovian) poate fi transmis către SUA, Orientul Mijlociu și America Latină. Centrul radio a fost construit la sfârșitul anilor 1960.

Regiunea a fost atacată și în a doua zi de Paște

De asemenea, luni, 25 aprilie, a fost raportată o explozie în Transnistria, la sediul Consiliului de Securitate din Tiraspol. Ministerul ucrainean al Apărării consideră ar fi vorba despre o provocare a Moscovei pentru a încălzi conflictul înghețat din Transnistria. Regiunea s-a separat de Chișinău după căderea URSS, are propria monedă și propriile instituții, iar teritoriul are o populație de aproximativ jumătate de milion de locuitori. Zona este dependentă de Rusia, care are aici trupe.

Țara vecină este „îngrijorată”

Republica Moldova a spus că este „îngrijorată” de aceste atacuri.

„Scopul incidentului de astăzi este de a crea pretexte pentru încordarea situației de securitate în regiunea transnistreană, care nu este controlată de autoritățile constituționale”, a spus Ministerul de Externe al Republicii Moldova într-un comunicat.

Acest atac vine după ce un înalt oficial militar rus a ridicat, săptămâna trecută, problema vorbitorilor de rusă din Transnistria, în contextul operațiunii militare din Ucraina.