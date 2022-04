A fost alertă în Tiraspol, chiar în a doua zi de Paște. O explozie uriașă a avut loc chiar în clădirea Ministerului Securității din Transnistria.

”Luni, în jurul orei 17:00, în clădirea Ministerului Securității de Stat al RMN, situat la intersecția străzilor Manoilov și Karl Marx, a avut loc o serie de explozii. Au fost sparte geamurile etajelor superioare. Din clădire iese fum.

Teritoriul din preajmă este încercuit de poliție. La fața locului se află un grup de investigații operative, geniști, pompieri, medici și specialiștii serviciilor situații excepționale. Potrivit informațiilor preliminare, atacul a fost efectuat cu aruncătoare de grenade. Nicio persoană nu a avut de suferit”, anunță serviciul de presă al MGB.

Something going down in Tiraspol (Transnistria) – explosion at the Ministry for State Security building being reported pic.twitter.com/OOFCUwQUMn

