Netflix va lansa un serial care ar putea să depășească succesul Game of Thrones: ce știm despre el

John Bradley, cunoscut publicului pentru rolul său din „Game of Thrones” a vorbit despre o nouă serie care ar urma să fie lansată, de data aceasta, pe Netflix.

„The Three-Body Problem” este primul roman din trilogia „Remembrance of Earth’s Past” și urmărește povestea lui Ye Wenjie, o fată care încearcă să ajute extratereștrii să invadeze Pământul, în încercarea de a se răzbuna pentru uciderea tatălui ei.

După publicarea traducerii în engleză, realizată de Ken Liu, în 2012, acesta a devenit, la scurt timp, un hit în rândul fanilor romanelor științifico-fantastice, atât pe piața chineză, cât și la nivel internațional. În plus, a primit aprobare inclusiv de George R.R. Martin, autorul seriei „A Song of Ice and Fire”.

Alături de John Bradley, noua serie „The Three-Body Problem” îi readuce laolaltă pe creatorii „Game of Thrones”, dar și pe Liam Cunningham, cunoscut pentru interpretarea personajului Davos Seaworth, aliatul regelui Stannis Baratheon, din „Thrones”.

John Bradley vorbește despre „Game of Thrones”, însă și despre noul serial Netflix

Într-un interviu acordat THR, în care promovează „Moonfall”, Bradley a discutat despre realizarea filmului cu tematică apocaliptică, dar și despre cum a rămas fără loc de muncă, timp de mai bine de un an, după ce a încheiat colaborarea cu „Game of Thrones” (actorul i-a dat viață personajului Samwell Tarly).