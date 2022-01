Netflix și Apple fac valuri la Hollywood: Squid Game și Ted Lasso, cele mai nominalizate

Este un alt an bun pentru streaming la nominalizările la Premiile SAG (Premiile Sindicatului Actorilor Americani). Netflix are mai multe nominalizări.

Netflix este încă lider, cu una sau mai multe nominalizări în aproape fiecare categorie, inclusiv selecții multiple pentru The Power of the Dog (trei) și Squid Game (patru), precum și nominalizări individuale pentru producții precum Don’t Look Up, Passing și Halston.

Cu toate acestea, și Apple s-a descurcat deosebit de bine în acest an – Ted Lasso a primit cinci nominalizări, în timp ce The Morning Show a strâns patru. De asemenea, Coda și The Tragedy of Macbeth, care nu au fost lansat încă, au dat un plus reputației Apple.

Dar și alte servicii de streaming au avut succes cu filmele lor pentru nominalizările la SAG. Amazon a avut succes cu titluri precum Being the Ricardos și The Tender Bar, în timp ce imperiul Disney și-a făcut simțită prezența cu nominalizări pentru The Handmaid’s Tale și seriale Disney+ precum Loki și The Falcon and the Winter Soldier.

Netflix a spart, de asemenea, o graniță culturală — Squid Game este primul serial non-englez care a primit o nominalizare SAG, ca să nu mai vorbim de primul serial coreean. Este primul serial într-o limbă străină care întră în acestă competiție în cei 28 de ani de istorie a acestor premii.

Acest lucru nu este complet surprinzător, având în vedere dorința Netflix de a produce blockbustere la nivel mondial, dar este de remarcat, având în vedere cât de dificil a fost pentru lansările străine să obțină aceste premii.

Poți să vezi toate nominalizările la premiile SAG de anul acesta chiar aici.

Dacă anul trecut, gala Premiilor Sindicatului Actorilor Americani a avut loc în format virtual din cauza pandemiei, evenimentul din acest an, anunțat pentru 27 februarie, revine în format fizic. Este una dintre cele mai urmărite ceremonii din sezonul de premii de la Hollywood, care culminează de obicei cu gala Oscar.

De altfel, istoria a demonstrat că foarte mulți dintre câștigătorii Premiilor Sindicatului Actorilor Americani se numără și printre cei care iau Oscarul.