Dacă ți-a plăcut „The Lighthouse”, „The Tragedy Of Macbeth” ar putea fi noul tău film preferat

În cazul în care îți plac filmele care te fac să gândești, mai ales acelea prezentate în modul alb-negru, „The Tragedy of Macbeth” poate fi varianta ideală pentru un weekend liniștit.

Noul trailer al ultimului film semnat de Joel, jumătate din The Coen Brothers, a fost lansat oficial. Ba mai mult, conform a ceea ce știm până acum „The Tragedy of Macbeth” are parte de o distribuție excepțională. Rolul principal este jucat de Denzel Washington. În film o vom mai putea vedea, de asemenea, și pe laureata premiului Oscar, Frances McDormand, una dintre actrițele preferate ale fraților Coen, dar și pe Bertie Carvel, Alex Hassell, Corey Hawkins, Harry Melling sau Brendan Gleeson.

Joel Coen va regiza „The Tragedy of Macbeth” fără fratele său

Cu toate că am putea fi obișnuiți ca cei doi frați talentanți că co-regizeze filmele, în cazul „The Tragedy of Macbeth”, Joel va ține singur. Potrivit informațiilor, Ethan Coen ar fi ales să se retragă din această producție.

„Ne-am gândit că ar fi cazul să facem lucruri diferite, măcar o perioadă”, a declarat Joel Coen, în contextul lipsei fratelui său din „The Tragedy of Macbeth”.

De-a lungul timpului, cei doi frați au regizat împreună numeroase producții de succes ca „Raising Arizona”, „Fargo”, „The Big Lebowski”, „No Country For Old Men”, „Burn After Reading”, printre multe-multe altele.

Pelicula este bazată pe una dintre cele mai cunoscute scrieri ale lui William Shakespear și a fost lansată astăzi pe Apple TV.

Se poate spune că vorbim despre una dintre cele mai horror povești scrise vreodată de cunoscutul scriitor englez. Trădare, lăcomie, crimă și răzbunare: acestea ar fi cuvintele care ar putea să descrie capodopera, fără a oferi spoilere inutile.

În plus, dacă ți-a plăcut „The Lighthouse”, s-ar putea să apreciezi și acest nou film al lui Joel Coen. Trebuie să recunoaștem că simpla prezență a numelui „Coen”, în credite, devine motiv suficient să dăm acestui film o șansă reală.