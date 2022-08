Netflix „a mai aruncat niște bani pe fereastră”: ce se întâmplă cu jocurile video din rețea

Intrarea Netflix pe piața jocurilor a început destul de lent – mult mai lent decât se așteptau abonații acestei rețele de streaming. Mai mult, nu pare nici cea mai profitabilă afacere pentru companie.

Potrivit unei analize efectuate de Apptopia, în numele CNBC, jocurile gigantului au fost descărcate în total de 23,3 milioane de ori și au o medie de aproximativ 1,7 milioane de utilizatori, în fiecare zi. Cu alte cuvinte, mai puțin de un procent din cei 221 de milioane de clienți Netflix profită de jocurile incluse în abonamentele lor.

În trecut, compania a indicat că nu se aștepta ca divizia sa de jocuri să fie profitabilă chiar imediat, totuși. „Alegem să facem un experiment și vom încerca o grămadă de lucruri”, le-a spus directorul operațiunii Netflix, Greg Peters, investitorilor, în timpul discuțiilor din cadrul companiei, privind veniturile din al patrulea trimestru al anului trecut.

Jocurile video de la Netflix, ignorate „cu grație” de abonați

Totuși, întrebarea care este probabil în mintea tuturor este: cât timp este, oare, dispus Netflix să aștepte pentru a vedea dacă a făcut pariul corect, în aceste condiții, mai ales după ce a pierdut aproape un milion de abonați în cel mai recent trimestru. Însă, cu siguranță, este vorba și despre niște contracte pe care gigantul trebuie să le onoreze, în mod evident.

Compania a împărtășit câteva detalii prețioase despre cât a cheltuit pentru extinderea portofoliului său dincolo de show-uri TV și filme, iar majoritatea semnalelor indică o investiție semnificativă.

La începutul acestui an, compania a plătit 72 de milioane de dolari pentru a achiziționa Next Games, studioul din spatele Stranger Things: Puzzle Tales. Mai recent, și-a asigurat drepturi pentru streaming pe mobil, în regim exclusiv, pentru titluri indie îndrăgite precum Spiritfarer și Into The Breach.

Trebuie menționat că este puțin probabil ca Netflix să facă investiții similare în viitor – nu de alta, însă rezultate nu par să indice faptul că ceea ce se întâmplă acum chiar este profitabil pentru companie.