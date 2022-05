Neil Gaiman a dezvăluit care este episodul său favorit din sezonul al doilea al serialului Good Omens

Creatorul Good Omens, Neil Gaiman, le-a mărturisit fanilor care este episodul său preferat din sezonul 2 al serialului, cel care urmează să fie lansat.

Bazat pe romanul din 1990, scris de Neil Gaiman și de Terry Pratchett, Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch, filmul serial a devenit rapid un succes atât pentru fanii romanului, cât și pentru noii telespectatori.

În ciuda acestei popularități, s-a prezis că Good Omens se va încheia după finalul sezonului 1 și va rămâne, astfel, la stadiul de mini-serie, deoarece Gaiman a mărturisit că nu vede cum ar putea continua povestea. Asta până în iunie 2021, când fanii au fost șocați de o confirmare a sezonului 2 pentru Good Omens.

Filmările pentru cel mai recent sezon au început, recent, în Scoția, iar scenariul continuă povestea lui Aziraphale (Michael Sheen) și a lui Crowley (David Tennant). Această nouă informație a generat un val de entuziasm în ceea ce îi privește pe fanii Good Omens, publicul fiind avid să afle noi și noi informații.

Neil Gaiman recurge la un șiretlic

De altfel, Neil Gaiman este presat în mod regulat să dea „din casă” detalii despre Good Omens, deși scriitorul a ales, de cele mai multe ori, să mențină tăcerea, determinând fanii să aștepte și să vadă ce se întâmplă.

Blogul Tumblr al lui Gaiman a fost invadat de fani pasionați care cer detalii și își împărtășesc părerile despre Good Omens. Recent, Gaiman a fost întrebat despre episodul său preferată din sezonul 2 Good Omens, încă nelansat. Se pare că solicitantul se aștepta la un alt răspuns, de tipul „așteaptă și vei vedea”, dar scriitorul a răspuns, în schimb, că i-a plăcut foarte mult episodul al 6-lea.

Sezonul al doilea are, de altfel, fix 6 episoade, ceea ce ar putea însemna că autorul a recurs la o „șmecherie”, astfel încât să-și impulsioneze fanii să se uite la acest serial până la sfârșit.