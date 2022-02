NASA a aprobat primii turiști SpaceX pe Stația Spațială Internațională: cine va călători cu racheta lui Musk

NASA tocmai a aprobat un echipaj de patru astronauți privați să zboare până la Stația Spațială Internațională cu Axiom Space și SpaceX, în prima misiune americană de acest gen. Deși restul echipajului este format din începători, Michael López-Alegría, comandantul misiunii, a fost astronaut NASA.

Alături de hispano-americanul López-Alegría, lansarea din 30 martie include și un alt american, Larry Connor, care va servi ca pilot, precum și canadianul Mark Pathy și israelianul Eytan Stibbe.

The crew for @Axiom_Space‘s 1st private astronaut mission to @Space_Station has been approved by @NASA & our international partners!

They’ll fly to & from the ISS on @SpaceX‘s Crew Dragon Endeavour – the same capsule used for our Demo-2 & Crew-2 missions: https://t.co/VKJA1Mjo3P pic.twitter.com/Zpgr7tnDPd

— NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) February 2, 2022