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de Andrei Simion
ȘTIINȚĂ

Oamenii au cucerit planeta prea repede pentru a fi explicat doar prin gene. Descoperirea care schimbă povestea evoluției

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Oamenii au cucerit planeta prea repede pentru a fi explicat doar prin gene. Descoperirea care schimbă povestea evoluției
Imagine reprezentativă de ilustrație. (Foto: X)

Homo sapiens a ajuns să trăiască aproape peste tot: în deșerturi, în zone arctice, în munți, în păduri tropicale și în orașe uriașe. O nouă analiză arată însă că această expansiune s-a produs mult prea repede pentru a fi explicată doar prin evoluția genetică. Secretul ar putea fi cultura: instrumente, limbaj, cooperare, învățare și transmiterea cunoștințelor între generații.

Potrivit Scientific American, cercetarea realizată de Charles Perreault de la Arizona State University estimează că, dacă oamenii ar fi trebuit să se adapteze doar prin evoluție genetică, ar fi avut nevoie de aproximativ 88 de milioane de ani pentru a ajunge la aria geografică actuală. În realitate, Homo sapiens a făcut asta în mai puțin de 300.000 de ani.

Cultura, scurtătura evoluției umane

Evoluția genetică este lentă. Adaptările biologice apar prin selecție naturală, în multe generații. Cultura funcționează diferit: dacă un grup descoperă o unealtă, o tehnică de vânătoare, o metodă de aprindere a focului sau o strategie de supraviețuire, informația poate fi transmisă rapid altora.

Așa au putut oamenii să trăiască în medii extrem de diferite fără să devină specii separate. Populații diferite au învățat să supraviețuiască în deșert, în tundră sau pe insule, nu pentru că genele s-au schimbat suficient de repede, ci pentru că au adaptat tehnologia, obiceiurile și cooperarea la mediul local.

De ce oamenii sunt diferiți de alte mamifere

Analiza a comparat răspândirea oamenilor cu mii de specii de mamifere. Concluzia este spectaculoasă: oamenii ocupă, colectiv, o suprafață comparabilă cu toate celelalte mamifere la un loc. Dacă am fi urmat ritmul obișnuit al evoluției biologice, am fi avut nevoie de zeci de milioane de ani și, probabil, de mii de specii umane diferite.

Pe Playtech am scris și despre felul în care primii oameni au plecat din Africa și au cucerit planeta, iar noua analiză oferă o explicație suplimentară: migrația nu a fost doar o poveste de gene, ci și una de idei.

O lecție despre puterea ideilor

Descoperirea nu spune că genele nu contează. Biologia rămâne esențială. Dar sugerează că succesul speciei noastre a depins enorm de capacitatea de a învăța unii de la alții. Cultura a fost, practic, un accelerator evolutiv.

De la haine și foc până la agricultură, navigație, medicină și internet, oamenii au folosit informația transmisă social pentru a depăși limitele mediului. În loc să așteptăm milioane de ani pentru adaptări biologice, am construit unelte, reguli și comunități.

Pe scurt, oamenii nu au cucerit planeta doar pentru că au fost mai puternici sau mai bine adaptați genetic, ci pentru că au știut să transforme experiența în cunoaștere transmisibilă. Iar această cunoaștere a fost, probabil, cea mai puternică „mutație” a speciei noastre.

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