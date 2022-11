Musk „taie și spânzură” la Twitter: cine a mai fost concediat. „Nimeni nu mai are încredere în nimeni din cadrul companiei”

Cel puțin trei angajați Twitter care au supraviețuit concedierilor în masă ce au redus forța de muncă a companiei Twitter la jumătate au fost concediați după ce au răspuns pe Twitter la o postare a lui Musk.

Unul dintre ei este Eric Frohnhoefer, care a răspuns la tweet-ul lui Elon Musk în care se scuza pentru că Twitter este lent în multe țări.

Frohnhoefer a răspuns că, după șase ani de lucru pe Twitter pentru Android, poate spune că declarația lui Musk „este greșită”.

Musk l-a întrebat apoi care este numărul potrivit și ce a făcut pentru a repara Twitter pentru Android, care a fost „super lent”.

I think there are three reasons the app is slow. First it’s bloated with features that get little usage. Second, we have accumulated years of tech debt as we have traded velocity and features over perf. Third, we spend a lot of time waiting for network responses.

— Eric Frohnhoefer @ 🏡 (@EricFrohnhoefer) November 14, 2022