Elon Musk nu înțelege cum funcționează Twitter, rețeaua de socializare pe care a cumpărat-o: tocmai a primit un avertisment important

Twitter se îndreaptă cu pași repezi spre a fi îngropat de către noul său proprietar. Elon Musk ia decizii din ce în ce mai pripite și nu face o treabă deloc bună în a se feri de penibil. După ce s-a aruncat la niște afirmații eronate, a început să-și șteargă propriile tweet-uri, dar internetul nu uită niciodată nimic.

În urmă cu câteva zile, Elon Musk a făcut câteva postări pe Twitter prin care a trădat faptul că nu înțelege foarte bine cum funcționează platforma și, mai ales, cât de eficientă este ca instrument de monetizare. În contextul în care a cheltui 42 de miliarde de dolari pe acest produs, afirmațiile postate online sunt cel puțin ciudate. În acest caz particular a fost vorba despre abilitatea postărilor de pe Twitter de a genera trafic din linkurile incluse în tweet-uri.

Elon Musk, Twitter și problemele de logică

Totul a pornit de la o postare creată de Ashlee Vance de la Bloomberg prin care a afirmat că este foarte ciudat că Twitter generează atât de puține clickuri. Nu a durat mult până când Elon Musk a sărit în comentarii pentru a explica faptul că acea afirmație este eronată. Din păcate pentru cel mai bogat om din lume, s-a înșelat când a spus că afirmația lui Ashlee nu este adevărată, ”Twitter generează un număr masiv de clickuri către website-uri și aplicații.”. Într-o postare care a fost ștearsă între timp, CEO-ul Tesla și SpaceX a căzut atât de tare pradă aroganței încât a scris că Twitter este ”Biggest click driver on the internet by far” (Generează cele mai multe clickuri de pe internet de departe).

Ca referință, varianta corectă se poate vedea în imaginea de mai sus. Facebook generează cele mai multe clickuri din postări de departe, 71,64% din trafic. Twitter este la doar 9,02%. Detaliile de fond contează însă mai puțin. Penibilul maxim a venit în momentul în care afirmației ambițioase a lui Elon Musk i-a fost atașată automat de către Twitter o notificare prin care se atrăgea atenția asupra faptului că este eronată. ”Cititorii au adăugat context care au crezut că alți oameni și-ar dori să-l cunoască.”, se arăta în avertismentul asociat tweet-ului. Între timp, șeful companiei a șters postarea respectivă, dar va dăinui pentru totdeauna prin capturi de ecran.